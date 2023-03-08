На Черкащині підлітки познущалися над могилою загиблого захисника України

Вандалізм підлітки скоїли над могилою полеглого восени минулого року військового Михайла Легенчука.

На Черкащині школярі познущались з могили захисника України / УНІАН, unsplash.com

У селі Івахни Уманського району Черкаської області підлітки вчинили неприпустимі дії щодо могили захисника України. Поліція уже встановила причетних до вандалізму. Ними виявилися четверо 14-річних школярів.

Як повідомляє поліція Черкаської області, вночі декілька неповнолітніх осіб відвідали кладовище, де поховано захисника України. Вони здійснили нешанобливий вчинок, зірвавши український прапор з його могили, весело сміючись. При цьому усі свої дії вони знімали на відео, яке потім опублікували на платформі ТікТок.

Правоохоронці встановили причетних до злочину. Ними виявилися двоє хлопців та двоє дівчат, віком 14 років. Їх доставили до районного управління поліції, де вони разом із батьками дали свідчення. На батьків, за невиконання ними обов'язків щодо виховання дітей складено адміністративні протоколи.

відео дня

За цим фактом відкрито провадження за ч. 2 ст. 297 (Наруга над могилою, вчинена за попередньою змовою групою осіб) та ч.1 ст. 338 (Наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Винуватцям загрожує до 5 років обмеження волі або до 7 років в'язниці.

За інформацією місцевих видань, вандалізм підлітки скоїли над могилою полеглого восени минулого року військового Михайла Легенчука. Воїн загинув під час ворожого мінометно-артилерійського обстрілу.

Як повідомляв Главред, захищаючи Україну від російських окупантів загинув воїн-доброволець Дмитро Стасовський. Батько загиблого Юрій служив разом з сином. Саме він забирав тіло героя з-під обстрілів.

Також повідомлялося, що у боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

Окрім того, у бою за нашу країну загинула захисниця Владислава Черних з позивним "Аїда". 28-річна харків'янка боронила рідну землю у складі добровольчого підрозділу "Хартія".

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