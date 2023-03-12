Військове керівництво розглядає варіанти маневреної оборони в Бахмуті - полковник Ільницький

Полковник наголосив, що ніхто не буде тримати людей у Бахмуті до останнього заради того, щоб втримати місто, якого вже немає.

Військове керівництво розглядає варіанти маневреної оборони в Бахмуті / УНІАН, 93 ОМБр Холодний Яр

Збройні сили України продовжують мужньо тримати оборону в Бахмуті. Проте не виключено, що незабаром українські захисники можуть перейти до маневреної оборони. Про це в інтерв’ю Главреду розповів перший заступник командувача Української добровольчої армії, командир загону "Південь" УДА у складі 28-ої ОМБр полковник Сергій Ільницький ("Сокіл"), який воює зараз під Бахмутом.

"Якщо військове керівництво бачить сенс продовжувати тримати оборону Бахмута, це потрібно робити. Завжди пропрацьовуються і зважуються різні варіанти, в тому числі сценарій відходу. Це називається маневреною обороною – коли частково потрібно відійти на запасні позиції, аби вдарити з іншого боку", - зазначив Ільницький.

Він підкреслив, що уміння правильно це робити і є військовим мистецтвом. Якщо є загроза оточення, розробляється план, як цю загрозу ліквідувати.

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"Впевнений, ніхто не буде тримати людей у Бахмуті до останнього заради того, щоб втримати місто, якого вже немає", - додав полковник.

Ситуація в Бахмуті

Нещодавно солдат-гранатометник 5-го окремого штурмового полку ЗСУ Юрій Сиротюк розповів, що бойові дії довкола Бахмута тривають безперервно. Загарбники цілодобово атакують, використовуючи "Гради", танки, артилерію та міни.

За словами військового експерта Олега Жданова, російські окупаційні війська продовжують безупинно штурмувати Бахмут Донецької області. Загарбники мають частковий успіх, а тому керівництво Збройних сил України може ухвалити рішення про виведення українських бійців з міста.

"Я думаю, що командування прийме таке рішення попри те, що нам вдалось за останню добу не допустити просування російських військ на замикання кільця навколо міста. За добу ворог не просунувся в сторону оточення ні на метр. Ми втримуємо фланги на півночі, північному заході та південному заході від Бахмута", - розповів він.

Як зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, наразі у Бахмуті Донецької області тривають важкі бої з російськими загарбниками. Проте Збройні сили України мужньо тримають оборону і поки що не збираються полишати місто-фортецю.

"Поки що ні. Там тривають бої, є проблеми... Там сьогодні був командувач Сирський і відповідно оцінена оперативна обстановка. Так, є проблеми – підірвали міст, який дозволяв забезпечувати належне постачання Бахмута. Але там є інші можливості, забезпечення триває. Відповідно оперативна обстановка така сама, як була вчора, позавчора тощо. Йдуть інтенсивні вуличні бої", - зазначив Подоляк.

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