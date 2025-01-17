Мобілізація 18-річних: в Раді різко відповіли команді Трампа

Лише збільшенням чисельності армії війну Україні не виграти, заявив нардеп Федір Веніславський.

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Веніславський розкритикував ідею зниження мобілізаційного віку / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України, facebook.com/asvpress

Ключове із заяви Веніславського:

Україна не може виграти війну лише за допомогою збільшення чисельності ЗСУ

Для перемоги необхідна високотехнологічна західна зброя та далекобійні ракети

Ослабити ворога можливо навіть за поточної чисельності ЗСУ

Україна не зможе здобути перемогу у війні, розв’язаній Росією, лише збільшуючи чисельність війська. Країні потрібна високотехнологічна західна збро та далекобійні ракети. Про це заявив народний депутат, член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський у коментарі РБК-Україна.

"Що стосується заяв команди Трампа, представників чинного президента, що треба знижувати мобілізаційний вік. То я тут пошлюсь на думку президента (Володимира Зеленського - Главред), що для того, щоб виграти війну, просто збільшити кількість Збройних сил в принципі не можливо. ЗСУ є найчисельнішими в Європі. Проблема головна в тому, що виграти війну, яку розв'язала Росія, просто збільшуючи кількість Збройних сил, неможливо", - сказав він.

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Веніславський зазначив, що для перемоги необхідно діяти асиметрично, завдаючи точкових ударів по військових об'єктах на території Росії. Тому Україна потребує далекобійних ракет та інших інноваційних озброєнь. За його словами, ослабити потенціал РФ можна і за наявної чисельності війська.

Нардеп також зауважив, що підготовка нових мобілізованих потребує 2-3 місяці, плюс час на організацію мобілізації. Веніславський наголосив, що лише через 4-6 місяців можна отримати якісно підготовлених солдатів, тоді як зброя Україні необхідна вже зараз.

"І при наданні такої інноваційної зброї, я думаю, ми зможемо зробити більше, ніж просто збільшивши армію", - додав він.



Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Мобілізація 18-річних - новини за темою

Як повідомляв Главред, США та їхні союзники готові спорядити й навчити нових мобілізованих, якщо Україна знизить мобілізаційний вік, заявив речник Держдепартаменту Метью Міллер. За даними The Washington Post, на президента Зеленського посилюється тиск через нестачу людських ресурсів в армії.

Президент України Володимир Зеленський відмовився знижувати мобілізаційний вік із 25 до 18 років, що викликало напруження у відносинах із президентом США Джо Байденом. Як пише The Telegraph, американські чиновники закликали Україну до такої зміни, але Зеленський наголосив, що пріоритетом має бути надання ракет і послаблення військового потенціалу Росії.

Крім цього, омбудсмен Дмитро Лубінець вважає, що мобілізація молоді від 18 років може негативно вплинути на майбутнє України. Найкращою категорією для мобілізації, на його думку, є чоловіки віком 30–45 років.

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Хто такий Федір Веніславський? Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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