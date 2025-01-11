"Війна закінчиться хоч завтра": Ходжес назвав єдину умову

За словами Ходжеса, все може трапиться вже цього року.

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Ходжес назвав єдину умову закінчення війни в Україні / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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У другій половині 2025 року Путін нарешті відчує тиск зсередини

Що підштовхне Путіна до закінчення війни

Війна РФ проти України може закінчиться за добу, щойно диктатор Володимир Путін зрозуміє, що йому не вдасться ні перемогти, ні змусити Україну погодитися на невигідні умови миру.

Військовий аналітик, екс-командувач Сухопутними військами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес в інтерв'ю "24 Каналу" зазначив, що буквально завтра цього, звісно, не станеться. Поки що війна триватиме, бо Путіну плювати на втрати.

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За словами Ходжеса, зараз, імовірно, Путін вважає, що адміністрація Трампа настільки хоче закінчити війну, що погодиться на домовленість, невигідну Україні.

"Поки він не зрозуміє, що такого не буде, гадаю, він продовжуватиме війну, тому що втрати на полі бою для нього нічого не значать", - зазначив генерал.

На його думку, якщо економіка Росії падатиме й надалі, то в другій половині 2025 року Путін нарешті відчує тиск зсередини, який йому не вдасться ігнорувати.

"Війна закінчиться хоч завтра, якщо Путін скаже: "Я більше не можу цього терпіти, я не можу перемогти, ми надто багато втратили, економіка в жахливому стані, моєму народу це набридло, і ми йдемо звідси". Він не збирається цього робити, звісно. Але війна може закінчитися того дня, коли Путін скаже: "Гаразд, усе закінчиться"", - пояснив Бен Ходжес.

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Як повідомляв Главред, 5 січня ЗСУ пішли вперед у Курській області.

Окупанти пропустили несподіваний удар одразу на кількох напрямках. Українці дуже ефективно використовували засоби РЕБ і зуміли придушити БПЛА противника.

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Хто такий Бен Годжес Фредерік Бенджамін Ходжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі. Нині він завідує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в Центрі аналізу європейської політики.

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