Трамп провів телефонні переговори із Сі Цзіньпіном - ЗМІ

Телефонна розмова відбулася 17 січня.

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Трамп, Сі Цзіньпін / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/DonaldTrump

Обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп поговорив телефоном із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Як повідомляє китайське державне інформагентство Xinhua, розмова відбулася в п'ятницю, 17 січня.

"Лідер Китаю Сі Цзіньпін провів у п'ятницю телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом", - розповіли журналісти. відео дня

Деталі розмови Трампа і Сі Цзіньпіна поки не опубліковані.

Трамп запрошував Сі на свою інавгурацію

Ще в грудні два джерела повідомили американському телеканалу CBS News про те, що Сі Цзіньпін не приїде на інавгурацію Трампа.

Хто буде від Китаю на інавгурації Трампа

За даними The Washington Post, спеціальним представником Сі на інавгурації стане віцепрезидент Китаю Хань Чжен. "Ми готові працювати з новим урядом США, щоб поліпшити діалог і спілкування... і знайти правильний спосіб для двох країн ладнати одна з одною", - сказали в КНР.

Американські журналісти зазначили, що візит віцепрезидента Китаю на церемонію - помітний крок уперед з боку Пекіна, адже раніше на інавгурацію американського президента відправляли посла Китаю в США.

Хто ще буде на інавгурації Трампа

За американськими традиціями керівники інших держав не запрошуються на інавгурацію президента США.

Однак Трамп вирішив обійти звичаї і запросив деяких іноземних лідерів. Наприклад, президент Аргентини Хав'єр Мілей і прем'єр Італії Джорджа Мелоні погодилися на запрошення.

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