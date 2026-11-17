Байден стверджує, що прямо пригрозив Кремлю санкціями та військовою допомогою Києву, але Путін заперечив агресивні наміри.

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Байден розповів, як Путін приховував підготовку до війни / колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/news_kremlin

Коротко:

Байден оприлюднив деталі розмови з Путіним перед війною

Європа, НАТО й Україна спершу не вірили в напад Росії

Путін боявся успіху демократичної України

Колишній президент США Джо Байден заявив, що 7 грудня 2021 року, за два з половиною місяці до повномасштабного вторгнення, особисто попередив Володимира Путіна: напад на Україну обернеться для Росії жорсткими санкціями, а Київ отримає від Вашингтона військову допомогу. Диктатор тоді відкинув будь-які агресивні наміри. Про це пише Newsweek з посиланням на уривок із нових мемуарів Байдена "Пообіцяй мені, Америко".

Як пише Байден, ще восени 2021 року американські спецслужби мали докази того, що Москва готує масштабну операцію. Ішлося не лише про наступ на Донбасі: Кремль планував окупувати всю країну та усунути від влади уряд Володимира Зеленського.

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Під час телефонної розмови американський лідер прямо порушив тему концентрації російських військ.

"Він був загадковим, як завжди. Я – ні", - написав Байден.

За словами екс-президента, він дав Путіну зрозуміти, що Вашингтон відповість суворими санкціями та допоможе Україні захищатися. Путін у відповідь лише знизав плечима й наполягав на своїй непричетності до будь-яких планів, причому робив це настільки роздратовано й непереконливо, що Байден згадує про це окремо.

Чому Європа не вірила у війну

Окремим викликом для Білого дому стала недовіра партнерів. Американська розвідка, за словами Байдена, виявила задум Росії провести складну операцію під чужим прапором, щоб отримати привід для нападу. Утім, у європейських столицях і в Києві до цих попереджень ставилися скептично.

"Місяцями я був впевнений, що Путін розпочне повноцінне вторгнення в Україну. Спочатку я не міг переконати нікого. Ні європейців. Ні країн НАТО. Ні України", - наголошує Байден.

Стриманість європейців він пояснює кількома чинниками. Німеччина залежала від російських енергоносіїв, а частина урядів ЄС після напруженого періоду президентства Дональда Трампа не прагнула ще більше покладатися на Вашингтон.

У Києві ж, за версією Байдена, остерігалися, що публічні заяви про загрозу війни розхитають економіку.

Зрештою Байден вирішив розсекретити частину розвідданих про плани Москви, хоча це загрожувало розкриттям джерел і методів американських спецслужб.

Чому Путін розпочав війну

Мотиви Кремля Байден пов'язує з авторитарною природою путінського режиму. На його думку, Путін бачив загрозу власній владі в тому, що Україна поза контролем Москви може стати заможною і вільною країною.

"Справа полягала в тому, що успіх України як справжньої демократії з процвітаючою економікою змусить росіян усвідомити власну бідність та відсутність можливостей", - переконаний Байден.

У книжці є й особисті спогади про зустрічі з Путіним. Колишній президент США називає його навмисно зневажливим співрозмовником, схильним запізнюватися на переговори.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, колишній спеціальний представник президента США, генерал Кіт Келлог заявив, що диктатор РФ Володимир Путін прагне отримати якомога більше українських територій. Водночас одним із можливих варіантів припинення вогню може стати встановлення режиму тиші вздовж нинішньої лінії фронту.

Водночас президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін поступово пом'якшує свою позицію щодо війни проти України та хотів би її завершення.

Народний депутат від партії "Голос", секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко наголосив, що підстав очікувати швидкого припинення російської військової агресії проти України на сьогодні немає.

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