Пентагон виклав у Мережу повний список зброї, яка була передана ЗСУ

Повідомляється, що загальні витрати з американського бюджету, які спрямовані на забезпечення безпеки України, вже досягли 6,3 млрд доларів США.
Американці кажуть, що з 24 лютого (день, коли Росія почала повноцінне військове вторгнення в Україну), передали ЗСУ зброї та бойової техніки на загальну суму близько 5,6 млрд доларів США. Військова допомога з Вашингтона включає не тільки зброю і боєприпаси, а також амуніцію і медичне забезпечення. Така інформація опублікована на офіційному інтернет-порталі Пентагон.
Отже, допомога від Пентагону для України містить:
- понад 1,4 тисячі ПЗРК Stinger і 6,5 тисячі протитанкових систем Javelin;
- більш як 20 тисяч інших протиброневих систем;
- більш як 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade;
- 126 гаубиць калібру 155-мм, а також 260 тисяч снарядів до них;
- 108 тактичних тягачів для транспортування 155-мм гаубиць;
- 19 тактичних ремонтних автомобілів;
- високомобільні ракетні системи залпового вогню та боєприпаси до них;
- 20 вертольотів Мі-17;
- сотні броньованих високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів;
- 200 бронетранспортерів М113;
- понад 7 тисяч одиниць стрілецької зброї;
- більше 50 мільйонів патронів для стрілецької зброї;
- 75 тисяч комплектів бронежилетів і шоломів;
- 121 тактична безпілотна повітряна система Phoenix Ghost;
- ракетні системи з лазерним наведенням;
- безпілотні повітряні системи Puma;
- безпілотні судна берегової оборони;
- 22 контрартиллерийских радара;
- чотири контрмінометних радара;
- чотири радара ППО;
- дві системи берегової оборони Harpoon;
- протипіхотні міни M18a1 Claymore;
- комплекти вибухівки з-4 та вибухове обладнання для розчищення перешкод;
- тактичні системи захищеного зв'язку;
- тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптики і лазерних далекомірів;
- комерційні послуги супутникової зйомки;
- Засоби захисту від вибухонебезпечних предметів;
- Засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної, ядерної загроз;
- медичне забезпечення, включаючи аптечки;
- обладнання для електронних перешкод;
- польову техніку та запчастини.
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Нагадаємо, раніше керівник Пентагону Ллойд Остін в рамках зустрічі глав військових відомств країн Заходу у форматі "Рамштайн-3" в Брюсселі (Бельгія) говорив - Україна зараз переживає вирішальний момент на полі бою, а світ не повинен недооцінювати небезпеку, з якою зіткнулися українці.
"Ставки занадто високі. Україна переживає вирішальний момент на полі бою. І ми бачимо те, про що нас попереджав президент Зеленський. Після невдачі в захопленні Києва і переоцінки своїх бойових цілей Росія перемістила свій фокус на Донбас. І ми не можемо недооцінювати виклик, з яким стикається Україна", – говорить чиновник.
До того Американське авторитетне видання The Wall Street Journal писало - в Пентагоні вважають, що системи залпового вогню HIMARS, оснащені ракетами з дальністю пуску до 80 кілометрів, бійці ЗСУ зможуть освоїти протягом місяця.
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