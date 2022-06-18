УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Пентагон виклав у Мережу повний список зброї, яка була передана ЗСУ

18 червня 2022, 16:20

Повідомляється, що загальні витрати з американського бюджету, які спрямовані на забезпечення безпеки України, вже досягли 6,3 млрд доларів США.

Пентагон, ЗСУ
Пентагон виклав у Мережу повний список зброї, яка була передана ЗСУ / ua.depositphotos.com і Нацгвардія України

Американці кажуть, що з 24 лютого (день, коли Росія почала повноцінне військове вторгнення в Україну), передали ЗСУ зброї та бойової техніки на загальну суму близько 5,6 млрд доларів США. Військова допомога з Вашингтона включає не тільки зброю і боєприпаси, а також амуніцію і медичне забезпечення. Така інформація опублікована на офіційному інтернет-порталі Пентагон.

Отже, допомога від Пентагону для України містить:

  • понад 1,4 тисячі ПЗРК Stinger і 6,5 тисячі протитанкових систем Javelin;
  • більш як 20 тисяч інших протиброневих систем;
  • більш як 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade;
  • 126 гаубиць калібру 155-мм, а також 260 тисяч снарядів до них;
  • 108 тактичних тягачів для транспортування 155-мм гаубиць;
  • 19 тактичних ремонтних автомобілів;
  • високомобільні ракетні системи залпового вогню та боєприпаси до них;
  • 20 вертольотів Мі-17;
  • сотні броньованих високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів;
  • 200 бронетранспортерів М113;
  • понад 7 тисяч одиниць стрілецької зброї;
  • більше 50 мільйонів патронів для стрілецької зброї;
  • 75 тисяч комплектів бронежилетів і шоломів;
  • 121 тактична безпілотна повітряна система Phoenix Ghost;
  • ракетні системи з лазерним наведенням;
  • безпілотні повітряні системи Puma;
  • безпілотні судна берегової оборони;
  • 22 контрартиллерийских радара;
  • чотири контрмінометних радара;
  • чотири радара ППО;
  • дві системи берегової оборони Harpoon;
  • протипіхотні міни M18a1 Claymore;
  • комплекти вибухівки з-4 та вибухове обладнання для розчищення перешкод;
  • тактичні системи захищеного зв'язку;
  • тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптики і лазерних далекомірів;
  • комерційні послуги супутникової зйомки;
  • Засоби захисту від вибухонебезпечних предметів;
  • Засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної, ядерної загроз;
  • медичне забезпечення, включаючи аптечки;
  • обладнання для електронних перешкод;
  • польову техніку та запчастини.

читайте такожПентагон назвав правдивими дані про втрати України у війні з РФ

Нагадаємо, раніше керівник Пентагону Ллойд Остін в рамках зустрічі глав військових відомств країн Заходу у форматі "Рамштайн-3" в Брюсселі (Бельгія) говорив - Україна зараз переживає вирішальний момент на полі бою, а світ не повинен недооцінювати небезпеку, з якою зіткнулися українці.

"Ставки занадто високі. Україна переживає вирішальний момент на полі бою. І ми бачимо те, про що нас попереджав президент Зеленський. Після невдачі в захопленні Києва і переоцінки своїх бойових цілей Росія перемістила свій фокус на Донбас. І ми не можемо недооцінювати виклик, з яким стикається Україна", – говорить чиновник.

До того Американське авторитетне видання The Wall Street Journal писало - в Пентагоні вважають, що системи залпового вогню HIMARS, оснащені ракетами з дальністю пуску до 80 кілометрів, бійці ЗСУ зможуть освоїти протягом місяця.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
оружие Пентагон війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Последние новости

17:15

В Україні через війну щодня гинуть двоє дітей: Олена Зеленська потужно звернулася до Заходу

17:06

У Херсоні окупанти збираються заселяти ФСБ-шників у квартири місцевих жителівВидео

16:59

Окупанти вивезуть мешканців Сєвєродонецька в захоплені райони - британська розвідка

16:47

"Чи буде з ким говорити": Медведєв про відновлення переговорів України з РФВидео

16:20

Пентагон виклав у Мережу повний список зброї, яка була передана ЗСУВидео

Реклама
16:20

Закривавлені та обгорілі тіла окупантів везуть у Херсон "КамАЗами"Видео

16:06

Не можуть поділити "владу": на Херсонщині окупанти влаштували криваві розбірки

15:42

Африканська спека по 33 градуси: Діденко розповіла, коли в Україні настане погодне "пекло"Видео

15:30

"Довоєнної ціни уже не буде": Данілов пояснив, що буде з пальним в УкраїніВидео

15:07

Україну можуть обстріляти ракетами перед можливим вторгненням Білорусі - ЖдановВидео

15:05

Україна перемогла і заслуговує провести Євробачення 2023 - прем'єр ДжонсонВидео

14:42

ЗСУ звільнятимуть Херсонщину: мешканців області закликали виїхати навіть через КримВидео

14:35

Зрадила свою дитину: на Донеччині колаборантка здала сина-військового в полон до окупантів

14:34

США та їхні союзники готуються до затяжної війни в Україні - The Washington Post

13:58

Пропонували припинити опір РФ: деякі держави готові пожертвувати Україною заради зерна – Кулеба

13:54

Потужний вибух в окупованому Херсоні: партизани підірвали авто колаборанта-начальника в'язниці - ЗМІ

13:41

ЗСУ потужно влупили по позиціям ворога та знищили бронетехніку росіянВидео

13:29

Голуби, яструби та клоуни Кремля: як Путін заганяє себе у глухий кутмнение

13:25

РФ вдарила ракетами по Кривому Рогу: перші подробиці

13:00

Гороскоп на завтра 19 червня 2022: Овнам - серйозна сварка, Дівам - неприємності, Рибам - везінняВидео

Реклама
12:56

Польща може закрити небо над Заходом України: за якої умови

12:44

НАТО потрібно готуватись до застосування ядерної зброї - німецький генералВидео

12:15

"Прибрали непотріб з неба": бійці ЗСУ збили з ПЗРК російський літак на ДонбасіВидео

12:12

Коли запрацює ленд-ліз: в РНБО озвучили терміниВидео

11:59

Це буде кінець для Лукашенка: армія Білорусі може відмовитись наступати на Україну - ЖдановВидео

11:39

Данілов спростував заяви про 1000 загиблих бійців ЗСУ за день: "У них немає доступу до таких даних"Видео

11:22

Меркель не виключила, що може бути посередником у переговорах України та РФ

10:58

Україну заллє дощами: синоптики попередили про потужні грози у половині областей

10:32

Гороскоп на сьогодні 18 червня 2022: Близнюкам - зміни на краще, Скорпіонам - успіх, Водоліям - погані сниВидео

10:24

Коли ЗСУ зміцнить позиції на фронті: Арахамія назвав місяць можливого відновлення переговорів з РФВидео

10:22

РФ готує нову атаку на Сєвєродонецьк і Лисичанськ, а ЗСУ пішли в контрнаступ під Ізюмом - ISW

10:05

Росія дотрезвонилася: як Зеленський відшмагав Путіна Європоюмнение

09:50

Стали відомі імена ще 8 бучанських катів із Пскова: троє із них уже мертвіВидео

09:19

Коли настане перелом у війні: Жданов спрогнозував терміни

08:39

ЗСУ націлені прорватися в тил військ РФ на Слов'янському напрямку – ГенштабВидео

08:34

На Донбасі загинув у ДТП комбат терористів "Куля"

08:01

США передумали продавати Україні потужні ударні дрони MQ-1C Grey Eagle: у чому причина

07:21

Ракетні удари по Кременчуку: РФ вдарила по НПЗ та інших об'єктах інфраструктури

07:03

Чому Путіну поки що не виписують квиток до Гааги та не ставлять до стінкимнение

07:00

День дільничного інспектора України - чіткі привітання, картинки і листівки до свята

Реклама
05:55

Роботодавець не виплатив зарплату під час воєнного стану: чи повинен він повернути гроші

05:22

У НАТО Україна навряд чи вступить: там чекають, поки вона "перемеле мілітарну машину РФ" – ЖдановВидео

05:20

Найсмачніший літній салат з 3 інгредієнтів: неймовірний рецептВидео

05:16

57-річна британська акторка Елізабет Херлі шокувала фанатів фігурою в бікініВидео

04:51

Дівчина фронтмена Kalush Orchestra показала чуттєву фотосесію в лісі

04:22

Поживно та корисно: що найкраще їсти на сніданок

03:43

"З ним може закінчитись вся Росія": Гіркін вирішив "навчити життя" Путіна і його банду

03:33

Гарнішає на очах: як зараз виглядає Алла Пугачова, яка покинула РФ

03:11

Жіночий гороскоп на тиждень 20-26 червня: Терезам - щаслива подія, Скорпіонам - любовний трикутникВидео

02:40

Вріже нестерпна спека: синоптики дали прогноз на липеньВидео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти