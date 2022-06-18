Пентагон виклав у Мережу повний список зброї, яка була передана ЗСУ / ua.depositphotos.com і Нацгвардія України

Американці кажуть, що з 24 лютого (день, коли Росія почала повноцінне військове вторгнення в Україну), передали ЗСУ зброї та бойової техніки на загальну суму близько 5,6 млрд доларів США. Військова допомога з Вашингтона включає не тільки зброю і боєприпаси, а також амуніцію і медичне забезпечення. Така інформація опублікована на офіційному інтернет-порталі Пентагон.

Отже, допомога від Пентагону для України містить:

понад 1,4 тисячі ПЗРК Stinger і 6,5 тисячі протитанкових систем Javelin;

більш як 20 тисяч інших протиброневих систем;

більш як 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade;

126 гаубиць калібру 155-мм, а також 260 тисяч снарядів до них;

108 тактичних тягачів для транспортування 155-мм гаубиць;

19 тактичних ремонтних автомобілів;

високомобільні ракетні системи залпового вогню та боєприпаси до них;

20 вертольотів Мі-17;

сотні броньованих високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів;

200 бронетранспортерів М113;

понад 7 тисяч одиниць стрілецької зброї;

більше 50 мільйонів патронів для стрілецької зброї;

75 тисяч комплектів бронежилетів і шоломів;

121 тактична безпілотна повітряна система Phoenix Ghost;

ракетні системи з лазерним наведенням;

безпілотні повітряні системи Puma;

безпілотні судна берегової оборони;

22 контрартиллерийских радара;

чотири контрмінометних радара;

чотири радара ППО;

дві системи берегової оборони Harpoon;

протипіхотні міни M18a1 Claymore;

комплекти вибухівки з-4 та вибухове обладнання для розчищення перешкод;

тактичні системи захищеного зв'язку;

тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптики і лазерних далекомірів;

комерційні послуги супутникової зйомки;

Засоби захисту від вибухонебезпечних предметів;

Засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної, ядерної загроз;

медичне забезпечення, включаючи аптечки;

обладнання для електронних перешкод;

польову техніку та запчастини.

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Нагадаємо, раніше керівник Пентагону Ллойд Остін в рамках зустрічі глав військових відомств країн Заходу у форматі "Рамштайн-3" в Брюсселі (Бельгія) говорив - Україна зараз переживає вирішальний момент на полі бою, а світ не повинен недооцінювати небезпеку, з якою зіткнулися українці.

"Ставки занадто високі. Україна переживає вирішальний момент на полі бою. І ми бачимо те, про що нас попереджав президент Зеленський. Після невдачі в захопленні Києва і переоцінки своїх бойових цілей Росія перемістила свій фокус на Донбас. І ми не можемо недооцінювати виклик, з яким стикається Україна", – говорить чиновник.

До того Американське авторитетне видання The Wall Street Journal писало - в Пентагоні вважають, що системи залпового вогню HIMARS, оснащені ракетами з дальністю пуску до 80 кілометрів, бійці ЗСУ зможуть освоїти протягом місяця.

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