Україна переживає вирішальний момент на полі бою - Пентагон

Україна переживає вирішальний момент на полі бою / УНІАН, Reuters

Україна переживає вирішальний момент на полі бою. Світ не повинен недооцінювати виклик, з яким стикається Україна. Про це заявив Міністр оборони США Ллойд Остін на відкритому засіданні Контактної групи з оборони України "Рамштайн-3" в Брюсселі.

"Ставки занадто високі. Україна переживає вирішальний момент на полі бою. І ми бачимо те, про що нас попереджав президент Зеленський. Після невдачі в захопленні Києва і переоцінки своїх бойових цілей Росія перемістила свій фокус на Донбас. І ми не можемо недооцінювати виклик, з яким стикається Україна", – сказав Ллойд Остін.

Він підкреслив, що світ не може дозволити собі здатися або зменшити оберти.

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Україна закликала учасників "Рамштайну" не тягнути з наданням озброєння

При цьому в Офісі президента напередодні зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі у форматі "Рамштайн" закликали не тягнути з наданням Україні зброї.

Як зазначив радник керівника ОП Михайло Подоляк, на деяких ділянках фронту співвідношення російської та української артилерії становить 10 до 1. При цьому лінія фронту сягає понад 1000 кілометрів, наголосив він.

"Кожного дня отримую повідомлення від захисників: "Ми тримаємося, стоїмо, просто скажіть, коли чекати зброю?". Адресую це питання учасникам "Рамштайну". Брюссель, чекаємо на рішення", – написав Подоляк у Twitter.

Зустріч глав Міноборони на авіабазі США Рамштайн

Нагадаємо, перша зустріч Міжнародної консультативної групи з питань підтримки України за участю міністрів оборони понад 40 країн відбулася на авіабазі ВПС США Рамштайн в Німеччині 26 квітня. Вона була ініційована главою Пентагону Ллойдом Остіном.

"Рамштайн-3" відбудеться ввечері у середу, 15 червня.

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