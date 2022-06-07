Армія України за місяць освоїть далекобійні РСЗВ HIMARS з дальністю пуску на 80 км - Пентагон

Війська, які обслуговуватимуть HIMARS, отримають додаткові два тижні на підготовку - Міноборони США / Вікіпедія

Збройним силам України вистачить місяця, щоб освоїти сучасні реактивні системи залпового вогню HIMARS, які вже передані Києву і надходитимуть в подальшому в рамках військової допомоги. На українські війська очікує інтенсивна тритижнева підготовка в рамках спеціальної місії. Скорочення графіка навчання не вплине на здатність використовувати такі РСЗВ.

Як повідомляє The Wall Street Journal, у Міністерстві оборони США вважають, що РСЗВ HIMARS, оснащені ракетами з дальністю пуску до 80 кілометрів, українські військові зможуть освоїти протягом місяця.

читайте такожЗахід передає Україні HIMARS: на що поклала око РосіяЗа словами заступника міністра оборони з політичних питань Коліна Каля, в американській армії військові місяцями вчаться, щоб використовувати такі ракетні системи, проте на українські війська очікує інтенсивна тримісячна підготовка, яку забезпечить спеціальна місія.

Також вказується, що війська, які обслуговують системи, отримають ще 2 тижні на підготовку.

Колін Каль підкреслив, що у США не бачать проблеми в скороченому графіку підготовки. Більш короткий графік навчання не повинен вплинути на здатність ЗСУ використовувати HIMARS.

Постачання HIMARS в Україну

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Києву потрібні реактивні системи залпового вогню типу MLRS для звільнення своїх територій.

"У мене немає секретів. Ми звертаємося до всіх країн щодо постачання MLRS-систем, завдяки яким Україна зможе забрати ініціативу і звільняти свою територію", - говорив гарант.

Головнокомандувач армією Валерій Залужний під час розмови з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США, генералом Марком Міллі зазначав, що для боротьби з військами РФ потрібні РСЗВ M142 HIMARS і М270 MLRS.

1 червня в Білому домі заявили, що США передадуть Україні РСЗВ HIMARS і боєприпасидо них. Системи увійшли до нового пакету військової допомоги. У Вашингтоні стверджують, що українські військові не повинні використовувати таку зброю для ударів по російській території.

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