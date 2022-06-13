США напевно віддасть ЗСУ всю необхідну їм зброю - очільник Пентагону

США напевно віддасть ЗСУ всю необхідну їм зброю - глава Пентагону / Вікіпедія та УНІАН

Американська влада заявила, що готові передати Україні весь масив озброєння, якого зараз потребує ЗСУ. Про це заявив міністр оборони США (Керівник Пентагону) Ллойд Остін під час пресконференції.

"США готові надати все і допомогти Україні досягти успіху", - сказав Остін і так відповів на питання журналістів про передачу українській армії 300 нових реактивних систем залпового вогню і тисячі гаубиць.

При цьому Остін зазначив, що зараз не тільки США, але й інші країни Заходу готові надавати істотну допомогу Україні для її перемоги у війні проти Росії.

"Ми вже надали значну кількість гаубиць і великі обсяги 155-мм боєприпасів серед багатьох інших речей. Але інші країни також відправили 155-мм гаубиці", - підсумував керівник Пентагону.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 25 квітня оголосили про новий пакет фінансової допомоги в розмірі 713 млн доларів.

"Візит Остіна і Блінкена підкреслив зрушення в конфлікті, оскільки українські сили, озброєні масовим припливом зброї із Заходу, успішно відбили напад військ РФ на Київ. Росіяни перегрупувалися, щоб спробувати захопити більше території на Донбасі, дозволивши іноземним лідерам відвідати столицю", – йдеться в офіційному Комюніке.

До того представники Пентагону говорили - що завантажили у військово-транспортний літак на базі в Каліфорнії нову партію потужної зброї - 155-міліметрових буксируваних гаубиць M777.

"Гаубиці є частиною зусиль США поряд з партнерами і союзниками з НАТО для надання Україні додаткових можливостей", – повідомили американські офіцери.

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