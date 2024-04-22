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Пекін на боці Москви: розкрито позицію Китаю щодо війни в Україні

Олексій Тесля
22 квітня 2024, 19:09
Китай глобально грає проти США, пояснив політолог Андрій Золотарьов.
Пекін на боці Москви: розкрито позицію Китаю щодо війни в Україні
Експерт пояснив позицію Китаю щодо війни в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Останнім часом стало помітніше, що Пекін грає на боці Москви, заявив директор аналітичного центру "Третій сектор", політолог Андрій Золотарьов.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, намагаючись постати в білому одязі миротворця, Китай глобально грає проти США.

"Спілкування Сі Цзіньпіна з Шольцем цілком укладається в цей контекст. Шольц намагався переконати Сі з'явитися на українській мирній конференції у Швейцарії, але контекст перемовин, якщо судити з прес-релізів, був більше про торгівлю, проти протекціонізму, санкцій, щоб зберігати виробничі ланцюжки", - зазначив аналітик.

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Він пояснив, що у Сі Цзіньпіна жодного інтересу вести діалог із Шольцем щодо деескалації та припинення війни не було.

"Адже він не запропонував жодних нових зобов'язань щодо України, але натомість "підтримав усі зусилля, що сприяють мирному вирішенню "кризи", а також своєчасне скликання мирної міжнародної конференції, визнаної як Росією, так і Україною". За великим рахунком, позиція Пекіна залишилася незмінною - він не бачить сенсу в мирній конференції без участі Росії", - говорить експерт.

Золотарьов додав, що Шольц виходить із ризиків, які війна в Україні несе для німецької економіки і, природно, з національних інтересів Німеччини.

Війна в Україні - позиція Китаю

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення Китай тісно співпрацює з Росією. Екс-радник держсекретаря США Метью Брайза повідомив, що президент Китаю Сі Цзіньпін має намір посилити співпрацю з російським президентом Путіним з метою зниження впливу і лідерства США. Ця співпраця спрямована на зміцнення позицій обох країн у світі та зниження впливу американського президента Байдена.

Також на Мюнхенській конференції з безпеки міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Китай не ініціював і не бере участі в "українській кризі", але планує сприяти політичному врегулюванню. Він підкреслив, що країна поважає суверенітет і територіальну цілісність країн.

Крім цього, Китай і Туреччина активно ведуть переговорні ініціативи для врегулювання війни в Україні. Росія використовує їх для інформаційних операцій, спрямованих на перешкоджання міжнародній підтримці України.

Хто такий Андрій Золотарьов

Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

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Андрій Золотарьов новини Китаю війна Росії та України
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