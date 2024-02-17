Китай не буде 'сидіти склавши руки': Ван Ї висловився про війну в Україні

Між Китаєм і Росією існують "нормальні відносини", вони не мають на меті створення альянсу, сказав Ван Ї.

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Китай не має на меті створення альянсу з Росією / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео, Командування об'єднаних сил ЗСУ

Китай не ініціював та не бере участі в "українській кризі". Проте Китай не планує залишатися пасивним у цій ситуації і буде сприяти політичному врегулюванню. Про це на Мюнхенській конференції з безпеки заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, пише Укрінформ.

"Китай не був ініціатором української кризи і не бере участі в ній. Однак це не означає, що ми сидітимемо склавши руки і спостерігатимемо за нею здалеку. Китай продовжуватиме сприяти мирним переговорам та пошуку політичного рішення", - заявив китайський міністр.

Ван Ї назвав чотири принципи, які лежать в основі позиції Китаю щодо війни, серед яких повага до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, повне дотримання цілей і принципів Статуту ООН, "врахування законних безпекових занепокоєнь країн" та підтримка конструктивних зусиль для встановлення миру.

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"Діючи згідно з цими основними принципами, Китай невпинно працює над сприянням миру та мирним переговорам. Зараз немає належних умов, щоб сторони могли повернутися за стіл переговорів, але поки є надія, ми не відмовимося від наших зусиль", - підкреслив Ван Ї.

За його словами, між Китаєм та Росією існують "нормальні відносини між двома великими країнами", вони не спрямовані проти будь-якої третьої сторони. Ван Ї також виключив можливість створення альянсу між Китаєм та РФ.

"Ми виступаємо проти будь-яких спроб звинуватити Китай або перекласти відповідальність за врегулювання ситуації в Україні на Китай, бо Китай провів багато конструктивної роботи і ми продовжуватимемо по-своєму відігравати позитивну роль у цьому врегулюванні", - додав міністр.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Китай тісно співпрацює з Росією. Ексрадник держсекретаря США Метью Брайза повідомив, що президент Китаю Сі Цзіньпін має намір посилити співпрацю з російським президентом Путіним з метою зниження впливу та лідерства США. Ця співпраця спрямована на зміцнення позицій обох країн у світі та зниження впливу американського президента Байдена.

Як повідомляв Главред, Китай відхилив можливість зустрічі прем'єр-міністра Лі Цяна та президента України Володимира Зеленського в Швейцарії. Уряд Китаю не зацікавлений у припиненні війни в Україні. Американські чиновники вважають, що відмова Китаю від зустрічі з Україною є усвідомленим вибором, а не наслідком проблем з розкладом.

Також Україна зарахувала 48 компаній у світі, включно з 14 китайськими, до переліку міжнародних спонсорів війни. Китай попередив Україну про негативні наслідки включення китайських компаній до цього списку, а саме про погіршення відносин. Попередження висловили під час зустрічі посла Китаю з українськими чиновниками. Китай не зазначив жодних умов чи тимчасових рамок, просто висловив свою точку зору щодо списку.

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