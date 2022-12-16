glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Patriot для ЗСУ: у Пентагоні відповіли на істерику Кремля

16 грудня 2022, 07:22
ЗРК Patriot - це оборонні системи, призначені для порятунку життів і захисту мирних жителів, підкреслив Пет Райдер.
Patriot, ВСУ
ЗСУ можуть озброїти комплексами Patriot / Defense.gov/John Hamilton, УНІАН

У США відповіли на погрози РФ після того, як стало відомо про наміри Вашингтона передати Києву системи ППО Patriot.

Реакція Кремля на рішення США не вплине на військову допомогу США Україні, заявив прессекретар Пентагону Пет Райдер, передає CNN.

"Я вважаю іронічним і дуже красномовним те, що офіційні особи країни, яка жорстоко напала на свого сусіда, здійснивши незаконне і неспровоковане вторгнення, навмисно спрямоване на вбивство невинних цивільних осіб, а також руйнування цивільної інфраструктури, що саме вони вирішили використовувати такі слова, як "провокація", щоб описувати оборонні системи, призначені для порятунку життів і захисту мирних жителів", — підкреслив представник Пентагону.

Реакція Кремля

Нагадаємо, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи повідомлення про плани США поставити Україні ЗРК Patriot, заявив, що Кремль чекає підтвердження цієї інформації.

Також спікер диктатора РФ вважає, що дані ЗРК "безумовно" стануть метою для російських окупантів.

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Передача Україні ППО Patriot

Як повідомляв Главред, раніше міністр оборони ФРН Христині Ламбрехт запропонувала Польщі підтримку в забезпеченні безпеки повітряного простору. Зокрема, було запропоновано використовувати винищувачі Eurofighter і системи ППО Patriot.

21 листопада віцепрем'єр-міністр, глава Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак запропонував розмістити додаткові установки американського зенітно-ракетного комплексу Patriot біля кордону з Україною.

Після цього Берлін дав зрозуміти, що запропоновані Польщі ЗРК Patriot призначені тільки для використання на території НАТО.

Пізніше генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував пропозицію Польщі перемістити в Україну батареї ППО Patriot. За його словами, Альянс надав Україні системи протиповітряної оборони, але якщо мова йде про конкретні потужності, то це має бути рішення національного уряду.

Читайте також:

Пентагон війна Росії та України ЗРК Patriot
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

07:38

США ще в 2014 році подарували РФ частину українських територій, домовленості хочуть приховати - Світан

07:27

Армія РФ не зможе взяти Київ у разі нового наступу – ISWВідео

07:22

Patriot для ЗСУ: у Пентагоні відповіли на істерику КремляВідео

06:36

Китай починає пожирати РосіюПогляд

06:34

Виділення Україні 18 млрд євро: лідери ЄС прийняли остаточне рішенняВідео

Реклама
06:10

Гороскоп на сьогодні 16 грудня 2022: Рибам - афери і маніпуляції, а Скорпіонам - втрати

05:45

Як без зайвих зусиль прибрати цвіль з вікна та підвіконня: 5 чарівних трюків на замітку господарям

04:55

На три знаки Зодіаку чекає карколомний роман у січні 2023 року: хто в списку щасливчиків

03:30

Путін скоро заговорить, а Захід боїться розкриття домовленостей про продаж Криму в 2014-му - СвітанВідео

03:20

Найсмачніша і дуже швидка піца на сковороді за 5 хвилин: рецепт, від якого всі у захватіВідео

03:05

Потепління буде недовгим: Україну накриє різке похолодання - синоптик назвав терміниВідео

02:33

Молодиця-розлучниця путініста Петросяна засвітилася в спідній білизні, яка їй замала

02:02

"Навіщо люди себе спотворюють?": 67-річна Доліна розчарувала росіян

01:35

Військовий експерт спрогнозував, чи врятує Росію розпад від виплати репарацій УкраїніВідео

01:00

Гороскоп таро на тиждень 26 грудня - 1 січня: Овнам - складний вибір, Козерогам - свято

00:51

Прикмети на 16 грудня: які 4 заборони не можна порушувати, щоб весь 2023 рік не жити в бідностіВідео

00:30

"Може бути 5 напрямків": Арестович оцінив загрозу повторного наступу 200-тисячного війська РФВідео

00:12

День Варвари 2022: хто вона і чому їй моляться шахтарі

15 грудня, четвер
23:50

Данілов порівняв Путіна зі щуром і розповів про новий страх російського диктатораВідео

23:35

Йому був лише 21 рік: у боях за Україну трагічно загинув молодий десантник з Кіровоградщини

Реклама
23:21

Єрмак жорстко висловився про переговори з РосієюВідео

23:09

Як Маша Єфросиніна виглядає в реальному житті: Леся Нікітюк "спалила" колегу

22:45

Одним бампером на всі стільцях: Успенська отримує пенсію в США

22:40

3 імені, яких взимку чекає великий успіх та пощастить з грошимаВідео

22:35

ЗСУ готують "котел": у CIT назвали напрямок і терміни нового контрнаступуВідео

22:08

Колишнього чоловіка Ані Лорак засипали питаннями про зрадницю: "Складно зрозуміти, що робити"Відео

22:03

"Максимально знищувати окупантів": в ОП назвали ключову умову перемоги у війніВідео

21:51

Гарік Мартиросян покинув Росію і переїхав до рідної Вірменії

21:47

Будуть нові відключення: Росія масовано обстріляла енергооб'єкт ДТЕКВідео

21:40

"Треба подолати відстань у 84 км": Залужний оцінив шанси України повернути КримВідео

21:27

З таким ворогом, як РФ, можна і потрібно воювати до самого кінця — ЗалужнийВідео

21:10

Ведучі Сніданку з 1+1, акторки Жіночого Кварталу та Wellboy виконають колядку у проєкті "Ти не один"Відео

20:59

Батько довів: Гаррі і Меган зі сльозами на очах розповіли про втрату дитиниВідео

20:54

"Ми не на прийомі у психіатра": Зеленський потролив Путіна, який порівнює себе з Петром IВідео

20:23

"Росіяни не ідіоти": генерал ЗСУ назвав головні загрози у війні з РФВідео

20:22

Поповнення для ЗСУ: Німеччина передала Україні потужне озброєння та технікуВідео

20:11

"Зірвав великий куш": ЗСУ вправно ліквідували окупанта з темним минулим

20:10

Прикмети на 17 грудня: які 3 речі потрібно зробити, щоб весь рік бути щасливимВідео

19:47

Ракетний удар по "лігву" ФСБ: на Херсонщині знищили базу окупантів РФВідео

19:45

Демі Мур або Уэнздей Аддамс: вічна білявка Періс Хілтон шокувала зміною іміджу

Реклама
19:32

Омолоджувальні стрижки для круглого обличчя 2023: 4 вдалі варіанти, що дійсно роблять стрункою

19:18

Тактика "м'ясорубка": Резніков назвав ймовірні терміни масштабного наступу РФВідео

19:16

"Такого навіть в Чечні не було": окупант в жаху плачеться на нестерпну службу в УкраїніВідео

19:15

Змія вже прекрасно розуміє, що отрутою вона може тільки плюватися, але не кусатиПогляд

19:00

"Ракети і дрони": експерт спрогнозував, коли росіяни масовано вдарять по УкраїніВідео

18:25

"У Москві гола шафа": британський адмірал пояснив, чому РФ скоро зазнає краху у війні з УкраїноюВідео

18:07

"Дивлюся на його портрет": Залужний розповів, хто для нього прикладВідео

17:25

"Готує найсмачніші вареники і олів'є! Люблю її": розлучений Слава Дьомін показав кохану жінку

17:08

Україну накриють хуртовини і сніговий ураган: синоптики попередили про потужний циклонВідео

17:06

З курчати в красиву дівчину: Брежнєва ніжно привітала молодшу дочку

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграм
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тиждень
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти