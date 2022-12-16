Patriot для ЗСУ: у Пентагоні відповіли на істерику Кремля

ЗРК Patriot - це оборонні системи, призначені для порятунку життів і захисту мирних жителів, підкреслив Пет Райдер.

ЗСУ можуть озброїти комплексами Patriot / Defense.gov/John Hamilton, УНІАН

У США відповіли на погрози РФ після того, як стало відомо про наміри Вашингтона передати Києву системи ППО Patriot.

Реакція Кремля на рішення США не вплине на військову допомогу США Україні, заявив прессекретар Пентагону Пет Райдер, передає CNN.

"Я вважаю іронічним і дуже красномовним те, що офіційні особи країни, яка жорстоко напала на свого сусіда, здійснивши незаконне і неспровоковане вторгнення, навмисно спрямоване на вбивство невинних цивільних осіб, а також руйнування цивільної інфраструктури, що саме вони вирішили використовувати такі слова, як "провокація", щоб описувати оборонні системи, призначені для порятунку життів і захисту мирних жителів", — підкреслив представник Пентагону.

Реакція Кремля

Нагадаємо, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи повідомлення про плани США поставити Україні ЗРК Patriot, заявив, що Кремль чекає підтвердження цієї інформації.

Також спікер диктатора РФ вважає, що дані ЗРК "безумовно" стануть метою для російських окупантів.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Передача Україні ППО Patriot

Як повідомляв Главред, раніше міністр оборони ФРН Христині Ламбрехт запропонувала Польщі підтримку в забезпеченні безпеки повітряного простору. Зокрема, було запропоновано використовувати винищувачі Eurofighter і системи ППО Patriot.

21 листопада віцепрем'єр-міністр, глава Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак запропонував розмістити додаткові установки американського зенітно-ракетного комплексу Patriot біля кордону з Україною.

Після цього Берлін дав зрозуміти, що запропоновані Польщі ЗРК Patriot призначені тільки для використання на території НАТО.

Пізніше генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував пропозицію Польщі перемістити в Україну батареї ППО Patriot. За його словами, Альянс надав Україні системи протиповітряної оборони, але якщо мова йде про конкретні потужності, то це має бути рішення національного уряду.

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