Путін поставив НАТО ультиматум щодо країн Балтії: названо хитру роль Лукашенка

Сполучені Штати Америки бачать загрози з боку Росії і тому розглядають можливість розміщення серйозних озброєнь у Німеччині, вважає Юрій Романюк.

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Путін влаштував маскарад із Лукашенком, але в НАТО дурним сценаріям не вірять - експерт / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Кремль шантажує НАТО нібито застосуванням ядерної зброї з боку глави Білорусі Олександра Лукашенка. Володимир Путін "пропонує" Заходу втихомирити ядерні погрози від Лукашенка в обмін на виведення натівських військ із країн Балтії. Проте такий сценарій виглядає нерозумно і безперспективно. Про це заявив голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк.

У своїй колонці на Главреді він розповів про те, що США розуміють, чим небезпечна Росія, тому планують розмістити в Німеччині свої далекобійні ракети та гіперзвукову зброю.

"Утім, Захід розуміє небезпеку з боку Росії і такі домовленості, як розміщення американських ракет Tomahawk, SM-6 і гіперзвукової зброї в Німеччині, свідчать саме про це. Я вбачаю в цьому відповідь на розміщення Росією своїх ракет всупереч договору про обмеження ракет середньої і малої дальності, який існував раніше. Це вже стара суперечка між Сполученими Штатами і Росією, яка ще з 2010-2011 років виготовила і навіть випробувала свої ракети всупереч американсько-російській угоді", - зазначив Романюк.

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За його словами, росіяни просувають сценарій ядерної загрози країнам НАТО з боку Білорусі.

"Американці відповідають на російські погрози. Росіяни збільшили кількість своїх Іскандерів у Калінінградській області біля НАТО, розмістили ті ж самі ракети і військові частини в Білорусі, а також погрожують розмістити в білоруській республіці кілька ядерних боєголовок малої потужності. І хоча остаточних підтверджень розміщення ядерної зброї Росії в Білорусі немає, росіяни лякають Захід тим, що якщо НАТО, мовляв, нападе на Білорусь, то Мінськ у відповідь зможе використовувати "власну" ядерну зброю", - додав експерт.

Як вважає аналітик, задумка Кремля полягає в тому, щоб показати Альянсу нібито здатність Лукашенка застосувати ядерну зброю проти натовських країн. Путін же хоче здатися "миротворцем" і вмовити Лукашенка, мовляв, не застосовувати ядерну зброю, в обмін на виведення НАТО з країн Балтії.

"Однак усі прекрасно розуміють, що в Білорусі нічого немає - усе в руках Кремля і Путіна. Ядерна кнопка в Москві. І вона російська, а не білоруська. Лукашенко тут - громовідвід для Путіна. Мовляв, Лукашенко - такий собі дурнуватий старий мужик, який може застосувати ядерну зброю проти НАТО, якщо воно на нього нападе. А Путін нібито хороший, білий і пухнастий - нікому не загрожує і ядерної зброї не застосовує. Путін хоче сказати приблизно таке: Лукашенко небезпечний, і якщо ви виведете війська з країн Балтії, я з ним поспілкуюся, і, можливо, він передумає. Саме так виглядає дурнуватий кремлівський сценарій, який розрахований на дурнів. Маскарад, якого, на щастя, у НАТО давно вже немає", - підкреслив Юрій Романюк.

Загроза війни Росії проти НАТО - головні новини за темою:

Якщо Росія нападе на НАТО, Альянс перекине 800 тисяч солдатів на схід Європи протягом 3-6 місяців, написали журналісти Spiegel із посиланням на військовий документ ФРН. Розглядаються варіанти розміщення солдатів.

НАТО застосує 5 статтю проти Росії в разі її нападу разом із Білоруссю на Сувалкський коридор, вважає Юрій Романюк. Як вважає експерт, у країнах Альянсу вже є консенсус щодо цього питання.

Диверсії та гібридні атаки в НАТО прирівняли до майже збройного нападу на країни блоку, зауважив Юрій Романюк. Подібні інциденти можуть призвести до колапсу, тож, у такій ситуації, Альянс може розглянути серйозні механізми дій у відповідь.

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