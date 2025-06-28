Папа Римський Лев XIV українською зробив заяву про 'безглузду війну'

Папа Римський підтримав український народ під час богослужіння у Ватикані.

https://glavred.net/world/papa-rimskiy-lev-xiv-na-ukrainskom-yazyke-sdelal-zayavlenie-o-bessmyslennoy-voyne-10677188.html Посилання скопійоване

Папа Лев XIV підтримав Україну у Ватикані / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

У День Конституції України відбулося паломництво вірян УГКЦ до Ватикану

Папа Римський українською звернувся до прочан України

Папа приєднався до молитви й побажав миру Україні

Папа Римський Лев XIV підтримав український народ під час богослужіння у Ватикані, у якому взяли участь віряни Української Греко-Католицької Церкви. Глава Католицької Церкви згадав про страждання жертв війни та українських полонених, однак прямо не називав Росію агресором. Про це папа Римський написав у соцмережі X та повідомило видання Vatican News.

Папа Лев XIV звернувся до українців українською мовою. У своїй публікації він висловив спільний біль і співчуття українському народу за загиблими та тими, хто перебуває в полоні.

відео дня

"Хочу виразити свою близькість до стражденної України, до дітей, молоді, літніх людей і, особливо, до сімей, які оплакують своїх близьких. Я поділяю ваш біль за полонених і жертв цієї безглуздої війни", - написав Лев XIV.

Папа зазначив, що віра українського народу зараз перебуває під великим випробуванням. За його словами, віра – це не обов’язково мати всі відповіді.

"Вірити не означає вже мати всі відповіді, але уповати на те, що Бог є з нами й дарує нам Свою благодать, що Він скаже останнє слово і життя переможе смерть", - наголосив Папа Римський.

Папа Лев XIV зустрівся з українцями

У День Конституції України, віряни Української Греко-Католицької Церкви здійснили офіційне паломництво до базиліки Святого Петра у Ватикані під гаслом "Паломники надії". Пройшовши через Святі Двері базиліки, вони зібралися на спільну молитву.

Опівдні Папа Лев XIV приєднався до них, розпочавши зустріч знаком святого хреста та привітавши словами: "Мир нехай буде з усіма вами!". Він підкреслив, що це паломництво є знаком оновлення віри та духовної єдності з Єпископом Риму.

"Пресвята Діва Марія, така дорога українському народу, Яка своїм смиренним і відважним "так" відкрила двері до спасіння світу, запевняє нас, що і наше "так", просте і щире, може стати знаряддям у руках Бога для здійснення чогось великого... Сказати "так" сьогодні може відкрити нові горизонти віри, надії і миру, особливо для всіх тих, хто перебуває вгорі", - зазначив Папа.

Роль Ватикану у завершенні війни в Україні - новини за темою

Нагадаємо, Папа Римський Лев XIV запропонував провести у Ватикані новий раунд мирних переговорів між Україною та Росією. Про це він повідомив прем’єрці Італії Джорджії Мелоні під час телефонної розмови 20 травня.

Також державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін підкреслив, що головне — почати переговори, які зупинять війну і приведуть до справедливого миру. Ватикан пропонує нейтральний простір, але не бере на себе роль посередника, якщо цього не попросять обидві сторони.

Як повідомляв Главред, Папа Римський Лев XIV провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, закликавши його зробити крок до миру та діалогу. Вони обговорили війну в Україні, гуманітарну ситуацію та обмін полоненими.

Читайте також:

Папа Лев XIV Папа Лев XIV (лат. Leo XIV; ім'я при народженні Рóберт Фрéнсіс Прéвост; англ. Robert Francis Prevost; нар. 14 вересня 1955, Чикаго, Іллінойс, США) — 267-й Папа Римський (від 8 травня 2025 року), американсько-перуанський католицький прелат, який є главою Католицької церкви та сувереном Держави-міста Ватикан, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред