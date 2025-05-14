Або перемир'я, або санкції: Мерц висунув ультиматум Путіну з приводу переговорів

Канцлер Німеччини відповів на запитання про дедлайн щодо посилення санкцій проти Росії.

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Фрідріх Мерц висунув ультиматум Путіну / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

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Мерц назвав умову посилення санкцій проти РФ

Які вимоги висунули Путіну

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина вимагатиме посилення санкцій проти РФ, якщо цього тижня не буде прогресу у врегулюванні війни в Україні. Може йтися про сектори енергетики та фінансового ринку.

У Мерца запитали, чи втратив чинність крайній термін, коли країни ЄС пригрозили російському диктатору Володимиру Путіну більш жорсткими санкціями, якщо той з 12 травня не почне дотримуватися повного припинення вогню на 30 днів, пише Deutsche Welle.

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Канцлер Німеччини відповів, що Росія повинна "заявити про свою готовність до безумовного 30-денного припинення вогню".

Якщо цього тижня "не буде реального прогресу", німецький уряд "наполягатиме на суттєвому посиленні санкцій" проти РФ на європейському рівні.

Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред ​

Мирні переговори та санкції проти РФ - останні новини

Як відомо, 15 травня у Стамбулі мають відбутися переговори між Україною та Росією. Склад делегацій невідомий.

Зеленський заявив, що приїде до Стамбула особисто, щоб зустрітися з Путіним. За його словами, він робить усе, щоб у Туреччині відбулася зустріч із Путіним.

Кремль не коментував, чи поїде на переговори президент Росії.

Як писав Главред, прямі переговори між Путіним і Зеленським малоймовірні, вважає аналітик, наближений до Кремля, Сергій Марков.

Видання Bloomberg писало про те, що європейські лідери готові дочекатися можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна в Туреччині, перш ніж підштовхувати США до оголошення нових санкцій проти Москви.

Якщо Путін відмовиться від зустрічі із Зеленським або Росія не погодиться на негайне припинення вогню, європейські лідери закличуть Трампа виконати свою погрозу.

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