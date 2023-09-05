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Падіння "Шахеда" в Румунії: президент країни зробив заяву

Яна Ставська
5 вересня 2023, 22:30 оновлено 5 вересня, 22:58
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Падіння "Шахеда" на території Румунії вже підтверджено OSINT-спільнотою.
Падіння 'Шахеда' в Румунії: президент країни зробив заяву
Бухарест досі "не бачить" іранських дронів / Колаж Главреда. Фото: Скріншоти, Telegram Андрія Цаплієнка

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що жодна з частин іранського дрона-камікадзе під час повітряної атаки РФ на одеські порти не падала на території його країни. Водночас OSINT-дослідники навпаки знайшли цьому підтвердження.

У своєму виступі Йоганніс підкреслив, що війська ППО країни повністю контролюють повітряний простір, пише Digi24.

Хоч він і підтвердив, що атаки Росії відбуваються безпосередньо неподалік румунського кордону.

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"Ми повністю контролюємо наш національний простір, але так, ми хвилюємося, тому що ці напади відбуваються на дуже близькій відстані від румунського кордону. Я можу вам сказати, що на територію Румунії не падали жодні уламки - ані (уламки) безпілотника, ані уламки будь-якого іншого пристрою", - заявив Йоганніс.

За його словами, Румунія "напоготові" будь-якого розвитку подій і захищена НАТО.

"Я можу сказати те, що я вже казав раніше: Румунія отримує переваги від надзвичайно сильних гарантій безпеки (НАТО - Главред), найсильніших у нашій історії", - висловився Йоганніс.

Це сталося якраз у час, коли OSINT-дослідники геолокували знімок, на якому видно зону, куди, імовірно, впав іранський "Шахед" під час російської атаки на Україну.

Стверджується, що дрон і справді впав на румунський берег річки.

Падіння 'Шахеда' в Румунії: президент країни зробив заяву
twitter.com/GeoConfirmed

Падіння БПЛА на територію Румунії - головне

У ніч на 4 вересня іранський дрон-камікадзе під час атаки РФ на ізмаїльський порт впав і здетонував на територію Румунії.

У Румунії не поспішали ні підтверджувати, ні спростовувати інформацію. Втім, згодом падіння "Шахеда" заперечили.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба натомість наголосив, що українські військові мають фотодокази удару дроном по Румунії.

Це не перше падіння російських цілей на територію країн членів НАТО. Падіння дронів у Румунії фіксувалося, зокрема, на початку серпня. Тоді окупанти теж били по портовій інфраструктурі Одеської області.

На думку керівника Українського центру безпеки та співпраці Сергія Кузана, бездіяльність Заходу в цьому сенсі "фактично розв’яже руки країні-агресорці Росії - і вона посилить свої провокації проти країн НАТО на суходолі".

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війна в Україні Румыния дрони
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