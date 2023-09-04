Нічний обстріл України: російські "Шахеди" вибухнули на території Румунії - МЗС

Дрони-камікадзе "Шахед", які Росія запустила по Ізмаїльському порту в Одеській області, впали і здетонували в Румунії. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.
"За інформацією Державної прикордонної служби України, сьогодні (4 вересня − ред.) вночі під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські "Шахеди" впали і здетонували на території Румунії", - йдеться у повідомленні.
Ніколенко опублікував фото вибуху і підкреслив, що це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, а й безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО.
Він закликав партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України та сусідніх держав.
Атака РФ на Одеську область 4 вересня
У ніч на 4 вересня в Одеській області була оголошена повітряна тривога. Регіон був атакований російськими ударними БПЛА.
Масована нічна атака дронів Shahed-136 була спрямована по цивільній інфраструктурі Подунав'я. 17 дронів були збиті силами протиповітряної оборони. Про це повідомили Сили оборони Півдня.
Російські загарбники вранці в понеділок, 4 вересня, атакували дронами Дніпропетровську область. Шість ворожих дронів знищила протиповітряна оборона.
У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що в ніч на 4 вересня 2023 року ворог атакував ударними БПЛА Shahed-136/131 з південного і південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим і Приморсько-Ахтарськ, рф).
Всього зафіксовані пуски 32 шахедів, які атакували Одеську та Дніпропетровську області.
Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ворожих ударних БПЛА.
Інші новини:
- Погрожують бити ще: у РФ визнали ракетний удар по шведському заводу в Луцьку
- Ракетний удар по Чернігову: кількість жертв зросла до 7, загинула 6-річна дівчинка
- Ярош зробив гучну заяву щодо ракетного удару по Чернігову