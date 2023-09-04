Кулеба розкрив, що Україна має докази падіння дронів Shahed у Румунії

Кулеба висловив думку, що румунська влада вирішила взяти паузу, щоб повністю дослідити ситуацію і зробити висновки.

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Кулеба повідомив, що Україна має докази падіння дронів Shahed у Румунії / колаж: Главред, фото: УНІАН, defence-ua.com

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, Україна має фотодокази падіння дронів типу Shahed на території Румунії під час масованої повітряної атаки Російської Федерації проти Української держави в ніч із 3 на 4 вересня.

"Я думаю, що конкретно в цьому випадку румунська влада зараз вивчає усі аспекти того, що відбулося. Безглуздо заперечувати, що туди щось впало. І ми авторитетно стверджуємо, із доказами, що це прилетіли дрони Shahed. Ми маємо фотодокази того, що там щось впало", - сказав Кулеба під час спілкування з журналістами в Києві, передає Укрінформ.

Водночас він висловив думку, що румунська влада вирішила взяти паузу, щоб повністю дослідити ситуацію і зробити висновки.

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У цьому контексті міністр закордонних справ зазначив, що "є тенденції на намагання не ескалювати інтерпретації тих чи інших подій з боку партнерів, щоб не бути втягнутими у безпосередній конфлікт".

Кулеба наголосив, що для України абсолютно очевидно, що сталося в Румунії.

"У нас є фотодокази. Ми готові ними поділитися, але остаточні висновки робитиме румунська влада, яка потім має не тільки зробити висновки, а й сказати, що вона з цим буде робити. Висновки зробити простіше, ніж потім щось із ними зробити. Через це така надобережна реакція", - резюмував очільник МЗС України.

Нагадаємо, що російські "Шахеди" вибухнули на території Румунії. Олег Ніколенко закликав партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони.

Сенатор з Румунії "запропонувала" анексувати частину України. Сенаторка Румунії Діана Шошоаке, яка пов'язана з країною-агресором РФ, подала "законопроект", де вона "просить", мовляв, анексії частини територій України.

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