УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Шахед" міг впасти на території Румунії: у Міноборони країни перевіряють

Яна Ставська
3 серпня 2023, 19:28 оновлено 3 серпня, 19:34
16
Падіння БПЛА бачило багато людей.
'Шахед' міг впасти на території Румунії: у Міноборони країни перевіряють
РФ знову випробовує терпіння країн НАТО / Колаж Главред. Фото: скріншоти

Один з "Шахедів", які атакували Одеську область минулої ночі, міг впасти на території Румунії - громади Чаталкіой, що межує з Україною по Дунаю і розташована навпроти Ізмаїла. Офіційно влада цю інформацію поки не підтверджує - Міноборони зайняте перевіркою і встановленням усіх обставин.

Моряки, які стали очевидцями роботи української ППО, розповіли виданню PRO-TV, що почули на записі вибухи збитого БПЛА, який мав впасти "зовсім близько" від них на румунському березі Дунаю, "десь у лісі".

"Ось тут, за п'ять кілометрів вище, він впав на нас. Потім приїхали якісь машини, здається, з нашої прикордонної служби. Він впав на румунський берег", - стверджував головний інженер корабля Cadensia Габріель Вілі Дубіт.

відео дня

Видання публікує розмову між моряками, які обговорюють вибухи поруч. Своєю чергою, журналісти CNN побували в селищі Плауру - навпроти Ізмаїла. Місцеві скаржаться, що "Шахед" упав всього за 400 м від забудов.

У Міноборони Румунії заявили, що інформацію про можливе падіння "Шахеда" на своїй території поки перевіряють. Наразі міністерство прямої військової небезпеки для Румунії не бачить.

Удари РФ по портах України

Росія продовжує тероризувати українські порти після виходу з "зернової угоди", цілеспрямовано знищуючи українську агропродукцію.

В результаті останньої нічної атаки безпілотників пошкодження отримав український порт Ізмаїл на річці Дунай. За даними ЗМІ, серед іншого, пошкоджено будівлі морського вокзалу і Дунайського пароплавства.

Речник Повітряних сил розповів, що в ніч на 2 серпня противник запускав "Шахеди" з Краснодарського краю країни-агресора РФ, а також з Курської області та полігону "Чауда" в тимчасово окупованому Криму.

На думку експерта Олексія Куща, Росія таким чином намагається знищити українську портову інфраструктуру і Україну як свого головного конкурента на ринку зерна.

Вас можуть зацікавити новини:

війна в Україні Румыния зерно Дунай війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Шахед" міг впасти на території Румунії: у Міноборони країни перевіряють

"Шахед" міг впасти на території Румунії: у Міноборони країни перевіряють

19:28 Світ
Атакує справжнє "пекло": в Україні вдарить +36

Атакує справжнє "пекло": в Україні вдарить +36

18:50 Синоптик
ЗСУ просуваються на декількох напрямках фронту, окупанти зазнають великих втрат - Forbes

ЗСУ просуваються на декількох напрямках фронту, окупанти зазнають великих втрат - Forbes

17:59 Україна
Всі головні новини

Останні новини

19:28

"Шахед" міг впасти на території Румунії: у Міноборони країни перевіряють

19:10

Про останні скандали в українсько-польських відносинахПогляд

18:50

Атакує справжнє "пекло": в Україні вдарить +36

18:40

Джонні Депп з'явився в обіймах з українкою на тлі "вкидів" про "любов" до Росії

18:03

Дівчина нанесла міцелярку на волосся і показала, як їй це допомогло

Путін вважає НАТО слабким та спробує "вагнерівцями" захопити частину Польщі та Литви - СамусьПутін вважає НАТО слабким та спробує "вагнерівцями" захопити частину Польщі та Литви - Самусь
17:59

ЗСУ просуваються на декількох напрямках фронту, окупанти зазнають великих втрат - Forbes

17:57

Нові смисли та секрети DOROFEEVA: тренери Голосу країни-13 висловилися про "сліпі прослуховування"

17:35

В армії РФ почався снарядний голод: у ЗСУ пояснили зміни ситуації на фронті

17:31

У родині Ольги Сумської сталося нещастя

Реклама
17:29

Що означає український вислів "жаба цицьки дасть": Авраменко здивував відповіддю

17:28

ЗСУ готуються "відрізати" РФ від Криму: експерт дав чіткий прогноз боїв на серпеньВідео

17:26

"Провокація": експерт пояснив, чому РФ перекидає Ту-95 на аеродром в Енгельсі

17:12

Не втратить смак: як правильно заморозити кабачок

16:56

2-га і 3-тя лінії оборони армії РФ посиплються через нові бригади ЗСУ – ГетьманВідео

16:56

З речами на вихід: з'явилися подробиці розставання Меладзе і Джанабаєвої

16:51

ЗСУ звільнять Крим до Різдва, а РФ капітулює: дивовижний прогноз експертаВідео

16:48

Я залишилася одна: актриса Катя Кузнєцова розповіла, як переживала розставання

16:45

Китай, ймовірно, змінює риторику щодо війни в Україні: WSJ назвала ознаки

16:43

"Це буде дуже несподіваний і швидкий прорив": все йде до завершення війни - прогноз

16:24

Куди подівся Іван Дорн: що робить артист, який часто виступав у РФВідео

Реклама
16:20

Більше не повернеться: як правильно видалити чорну цвіль у ванній

16:06

Як правильно пити цикорій з молоком: приголомшливі відомості про незвичайний напій

16:05

Коли потрібно починати копати картоплю: як розрахувати точне дозрівання бульб

16:02

Що не можна робити 5 серпня, щоб не накликати хворобу і нещастя: прикмети

15:54

Ділили доплати військових: СБУ викрила на "схемі" керівників навчального центру НГУ

15:49

ПВК "Вагнер" підійшла до кордону Литви: Науседа терміново зустрівся з Моравецьким

15:30

"Прийде російський солдат!": Корчевніков закотив істерику через декомунізацію "Батьківщини-матері"Відео

14:57

Єфросиніна показала єдину людину, хто може "намотати її на лікоть"

14:55

Авіатроща у Броварах: ДБР розкрило підозрюваних у загибелі вищого керівництва МВС

14:32

Уряд змінив терміни і дати виплат переселенцям: що тепер інакше

14:26

Ліндсі Лохан показала своє тіло через два тижні після пологів

14:19

Кремль готує два плани для Путіна через війну в УкраїніПогляд

14:17

Чому не можна вживати слово "холостяк": Авраменко назвав милозвучний відповідникВідео

14:02

Прем'єр-міністр Канади Трюдо розлучається: 5 рідкісних фактів про його шлюб

13:44

Брав по $10 тисяч: ДБР зловило київського чиновника, який допомагав тікати ухильникам

13:44

Путін відповідатиме за злочини "вагнерівців": у МКС готують нові ордери

13:33

Чому не можна викидати яєчну шкаралупу: жінка показала, що з нею робитьВідео

13:30

"Жарт на межі": Винокур зганьбився стендапом перед ПутінимВідео

13:15

"Ігнорують мирний план": президент Бразилії поскаржився, що Україна і РФ "не готові до миру"

13:07

Дженніфер Лопес пішла в спортзал і похвалилася сумкою за $200 тисяч

Реклама
13:00

У Росії померла популярна радянська актриса

12:49

ЗСУ виснажили окупантів на півдні та змусили їх тікати - NYT

12:34

"Ми все повернемо - навіть подвійно": Усик заочно посварився з російськими пропагандистами

12:33

"Майбутня королева": Галкін показав дорослу красуню-донькуВідео

12:13

Військовий експерт спрогнозував, чи великі шанси на атаку РФ на Польщу і на країни Балтії

12:12

"Таких температур ще не було": синоптик назвала найжаркіший період кінця літа

12:03

3 дивні звички з часів СРСР, з якими пора "зав'язувати"

12:00

ЗСУ можуть вийти до Криму до Дня Незалежності і звільнити півострів до Різдва – ГетьманЕксклюзив

11:58

Гороскоп на серпень 2023: 4 знаки зодіаку чекає нейтральний та спокійний місяцьВідео

11:53

Футболіст Олександр Зінченко вдруге став батьком: перші фото немовляти

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти