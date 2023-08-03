'Шахед' міг впасти на території Румунії: у Міноборони країни перевіряють

Падіння БПЛА бачило багато людей.

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РФ знову випробовує терпіння країн НАТО / Колаж Главред. Фото: скріншоти

Один з "Шахедів", які атакували Одеську область минулої ночі, міг впасти на території Румунії - громади Чаталкіой, що межує з Україною по Дунаю і розташована навпроти Ізмаїла. Офіційно влада цю інформацію поки не підтверджує - Міноборони зайняте перевіркою і встановленням усіх обставин.

Моряки, які стали очевидцями роботи української ППО, розповіли виданню PRO-TV, що почули на записі вибухи збитого БПЛА, який мав впасти "зовсім близько" від них на румунському березі Дунаю, "десь у лісі".

"Ось тут, за п'ять кілометрів вище, він впав на нас. Потім приїхали якісь машини, здається, з нашої прикордонної служби. Він впав на румунський берег", - стверджував головний інженер корабля Cadensia Габріель Вілі Дубіт. відео дня

Видання публікує розмову між моряками, які обговорюють вибухи поруч. Своєю чергою, журналісти CNN побували в селищі Плауру - навпроти Ізмаїла. Місцеві скаржаться, що "Шахед" упав всього за 400 м від забудов.

У Міноборони Румунії заявили, що інформацію про можливе падіння "Шахеда" на своїй території поки перевіряють. Наразі міністерство прямої військової небезпеки для Румунії не бачить.

Удари РФ по портах України

Росія продовжує тероризувати українські порти після виходу з "зернової угоди", цілеспрямовано знищуючи українську агропродукцію.

В результаті останньої нічної атаки безпілотників пошкодження отримав український порт Ізмаїл на річці Дунай. За даними ЗМІ, серед іншого, пошкоджено будівлі морського вокзалу і Дунайського пароплавства.

Речник Повітряних сил розповів, що в ніч на 2 серпня противник запускав "Шахеди" з Краснодарського краю країни-агресора РФ, а також з Курської області та полігону "Чауда" в тимчасово окупованому Криму.

На думку експерта Олексія Куща, Росія таким чином намагається знищити українську портову інфраструктуру і Україну як свого головного конкурента на ринку зерна.

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