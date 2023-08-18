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"Будуть провокації РФ на морі й на суші": експерт назвав наслідки бездіяльності Заходу

Альона Вороніна
18 серпня 2023, 13:41 оновлено 18 серпня, 13:46
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Якщо Захід не відреагує на дії РФ у Чорному морі проти цивільного судна, то Росія вчинятиме різні провокації проти країн-членів НАТО вже на суходолі.
Российские корабли, Сергей Кузан
Сергій Кузан назвав наслідки бездіяльності Заходу/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Facebook Кузан

Захід не готовий до рішучої реакції на події у Чорному морі, де російські окупанти нещодавно зупинили судно з турецьким екіпажем під прапором Палау "Сукру Окан", яке рухалося до Ізмаїла. Але якщо ніякої реакції з боку західних країн не буде, то це фактично розв’яже руки країні-агресорці Росії і вона посилить свої провокації проти країн НАТО на суходолі.

Якщо Захід не готовий сам реагувати на провокації РФ, тоді він повинен давати більше зброї Україні, щоб вона могла топити російські кораблі у Чорному морі. Про це розповів керівник Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в інтерв’ю Главреду.

"На жаль, Захід на сьогодні не готовий до рішучої реакції. Насправді на цю ситуацію треба дивитися в комплексі. Ми пам'ятаємо, що до того фактично такі самі провокації в повітрі над Чорним морем та Сирією відбулися щодо американських розвідувальних дронів, коли російські літаки фактично їх збивали. Тоді відповідної реакції від США не було", – нагадав Кузан.

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Також він нагадав про російські ракети, які залітали вглиб Польщі. Це були ракетоносії, які призначені для перенесення ядерного заряду, і ззовні не можна було визначити, чи містить ця ракета ядерний заряд. Проте після її падіння у Польщі ніякої реакції Заходу на це не було.

Кузан додав, що раніше крилаті ракети країни-агресорки РФ також залітали до повітряного простору Румунії та Молдови, і знову ж таки на це не було відповідної реакції. І така інертність західних країн могла призвести до того, що Росія наважилася на провокації проти цивільних суден у Чорному морі, каже експерт.

Якщо західні країни не продемонструють ніякої реакції і зараз, то росіяни будуть вчиняти такі провокації проти країн-членів НАТО вже на суходолі.

"Перші ознаки цього ми бачимо у формуванні груп "вагнерівців" поблизу Сувалкського коридору. Тобто це може бути провокація проти Польщі чи Литви із застосуванням "проксі" сил, а саме ключових загонів ПВК "Вагнер", де росіяни будуть заперечувати свою причетність. Тому Заходу варто переглянути свою концепцію невтручання, тому що РФ можна зупиняти тільки силою – наша історія війни з Росією це вже показала", – зазначив Кузан.

Він додав, що якщо Захід не готовий самостійно відповідати на провокації РФ, то Україні мали б дати більше зброї, щоб вона могла сама боротися з такими провокаціями і топити російські кораблі.

"Бо якщо російський корабель вчиняє такі дії в морі, у нас має бути достатньо далекобійних ракет та літаків, щоб ми могли реагувати і топити такі російські кораблі", – сказав Кузан.

Хто такий Сергій Кузан

Військовий експерт, голова українського Центру безпеки та співробітництва

Ситуація у Чорному морі

Країна-агресорка РФ 13 серпня повідомила, що відкривала вогонь по суховантажу, який прямував в український порт Ізмаїл. Крім того, окупанти також піднімали в повітря вертоліт для зупинки і огляду цивільного морського судна. Проте пізніше стало відомо, що Росія збрехала про стрілянину в Чорному морі. ЗМІ опублікували розмову моряків і виявилося, що ніякого гелікоптера росіян не було і попереджувальних пострілів теж.

Після цього в ОП жорстко оцінили піратство РФ в Чорному морі й попередили про відповідь. Обстріл міжнародного суховантажу "Сукра Окан" в Чорному морі, який прямував в український порт Ізмаїл, є безумовним порушенням міжнародного морського права, заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. Він наголосив, що Україна встановлює причетних осіб до факту атаки.

Пізніше Військово-морські сили України висловилися про провокації РФ у Чорному морі. Речник ВМСУ Дмитро Плетенчук заявив, що Росія вважає себе, мовляв, "жандармом" у Чорному морі, але панувати там вона не буде. Україна з'ясовує обставини російської провокації щодо суховантажу з Туреччини "Сукру Окан" і разом із західними партнерами реагуватиме на інциденти.

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