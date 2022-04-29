Відірвало руки та ноги: у РФ звозять десятки "підсмажених" в Україні солдатів Балтфлоту

Поранених і вбитих орків вивозять в РФ / reukraine.blogspot.com

У Калінінградську область РФ надходять тіла знищених в Україні військовослужбовців 11 армійського корпусу (в / ч 25810, Гусєв) зі складу Балтійського флоту.

Як пише журналіст Роман Цимбалюк, загиблих і поранених російських окупантів відвозять в РФ після участі в "спеціальній військовій операції" на території України.

"На цьому тижні в Калінінград привезли трупи 16 солдатів і 34 тяжкопоранених (більшість без кінцівок)", - повідомив він.

Цимбалюк додав, що 28 квітня в ході ведення бойових дій в Харківській області загинуло 13 військовослужбовців і 23 отримали серйозні поранення (їх життя під загрозою, через те, що немає можливості евакуювати) зі складу 11 армійського корпусу.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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