ЗСУ ліквідували легендарного бойовика "казака Бабая"

На запорізькому напрямку бійці української армії ліквідували Олександра Можаєва - більш відомого як "казак Бабай". Про це написав у своєму каналі в месенджері Telegram полковник ЗСУ Анатолій Штефан.
Російський найманець і терорист Олександр " Бабай "Можаєв брав участь в окупації Криму, а також у складі загону терористів Ігоря "Гіркіна" Стрєлкова у війні проти України на Донбасі ‒ зокрема, захоплював місто Слов'янськ. Але потім досить швидко "Бабай" повернувся назад в країну-агресор РФ.
Пізніше загибель Можаєва підтвердив і російський пропагандист Єгор Гузенко (TG-канал "Тринадцятий").був одним з осіб російсько-української війни в 2014 році і символом "русского міра". Та інші його соратники по кремлівській пропаганді.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні ліквідовано вже другого командира елітного 247-го полку ВДВ. Під час вторгнення в Україну було ліквідовано командира 247-го десантно-штурмового полку Василя Попова. Він є вже другим командиром цього полку, який загинув під час бойових дій в Україні.
Також раніше повідомлялося, що бійці РДК провели новий рейд в Брянську область і ліквідували 2 співробітників ФСБ. Добровольці знищили двох співробітників ФСБ під час рейду. У РФ почали відразу виправдовуватися за цей інцидент.
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