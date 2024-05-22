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Війська НАТО можуть з'явитись в Україні: у ЗМІ розкрили позиції країн

Юлія Закрепа
22 травня 2024, 18:39
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Імпульс для більш глибоких зобов'язань НАТО, включаючи розгортання військ, в Україні "очевидно" наростає, вважає Бенджамін Хаддад.
Війська НАТО можуть з'явитись в Україні: у ЗМІ розкрили позиції країн
Чи будуть війська НАТО в Україні / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, eucom.mil

Член парламенту від партії президента Франції Еммануеля Макрона "Відродження" Бенджамін Хаддад заявив, що серед європейських союзників зростає підтримка ідеї більш глибокого залучення НАТО до захисту українських кордонів.

Бенджамін Хаддад, який вважається провідним голосом у дискусіях щодо зовнішньої політики Франції, в інтерв'ю виданню Newsweek зазначив, що НАТО та Європейський Союз повинні "змінити тактику" щодо президента Росії Володимира Путіна після більш ніж двох років повномасштабної війни.

Макрон прагне відновити стратегічну неоднозначність Заходу та вивести Москву з рівноваги, серед його останніх пропозицій - розгортання сил НАТО в Україні для виконання небойових завдань. Хоча США негайно відкинули цю ідею, вона знайшла прихильників у Європі, особливо в країнах, які розташовані вздовж російського кордону.

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Імпульс для більш глибоких зобов'язань НАТО, включаючи розгортання військ, в Україні "очевидно" наростає, сказав Хаддад.

"Було цікаво побачити, що в перші кілька днів усі казали: "Це суто позиція Франції", - додав він.

Але відтоді провідні європейські діячі висловили свою підтримку пропозиції або принаймні відкритих дебатів щодо неї, зазначив Хаддад. Серед них президент Чехії Петр Павел, прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський і міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.

"Ми витрачаємо надто багато часу на занепокоєння щодо ескалації, коли Росія - це країна, яка ескалувала", - додав Хаддад, припустивши, що західні столиці повинні "креативно подумати" про те, як краще допомогти Києву різними способами.

"Зараз на кордоні з Білоруссю розміщено багато українських військ, щоб запобігти потенційному вторгненню з півночі. Західні сили можуть бути розгорнуті вздовж кордону як "розтяжка" - як у вас є війська в країнах Балтії чи в Польщі - щоб мати можливість звільнити частину цих українських військ, щоб вони пішли на фронт. "Звичайно, це потрібно робити скоординовано. Жодна країна не може це зробити самостійно", - сказав член парламенту Франції.

Цього місяця у відповідь на українську петицію із закликом до НАТО розгорнути сили речник Кремля Дмитро Пєсков заявив: "Ми неодноразово говорили, що пряме втручання на місці в цей конфлікт військових країн НАТО потенційно несе величезну небезпеку, тому ми вважаємо це надзвичайно складна провокація, не менше, і, звичайно, ми дуже уважно за цим стежимо".

Хаддад сказав, що останні події на фронті в Україні викликають занепокоєння.

"Це вже деякий час викликає занепокоєння. Ми бачимо Росію, яка нарощує агресію, яка перетворила свою промисловість на військову економіку, і я думаю, що ми відстаємо в нашій реакції як у Європі, так і в Сполучених Штатах", - додав Хаддад.

Що відомо про НАТО?

НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949.

Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія.

7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Війська НАТО в Україні: що відомо

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський висловився про війська НАТО в Україні. Він наголосив, що Україна, оскільки перебуває у стані війни, "позитивно сприйме будь-яку військову допомогу", однак поки що "ніхто нічого не пропонував".

Американський генерал Бен Годжес назвав стратегічну мету військ НАТО в Україні. Він назвав таку ініціативу "доброю", яка змусила росіян самим хвилюватися щодо задумів України та Заходу. Західні війська в Україні могли би допомогти ЗСУ відкинути сили ворога за кордони 1991 року.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас зробила гучну заяву про війська НАТО в Україні. Відомо, що деякі країни на свій страх і ризик вже тренують українських солдатів на місцях. Існує ймовірність, що західні лідери зрештою ухвалять рішення про відправку солдатів в Україну.

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