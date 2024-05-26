Країни НАТО можуть перекинути війська в Україну: ЗМІ дізналися сценарій та умови

Захід допомагає без особливого ентузіазму, тому ситуація на фронті може погіршитися, пише Der Spiegel.

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Країни НАТО можуть перекинути війська в Україну / Колаж: Главред, Фото: Facebook/NATO

Польща і країни Балтії можуть ввести свої війська в Україну в разі серйозного прориву російських окупаційних сил на фронті.

"Якщо росіяни доб'ються стратегічного прориву на сході України, тому що Захід допомагає без особливого ентузіазму, то ситуація може різко погіршитися. У такому разі країни Балтії та Польща не чекатимуть розміщення російських військ на їхньому кордоні, попередили прибалтійські політики - вони самі введуть війська в Україну. І це означає, що НАТО стане учасником війни. Це саме те, чого бояться канцлер і президент США", - пише Der Spiegel.

Як уточнюється в матеріалі, зокрема, про це сказали представники країн Балтії німецьким колегам під час конференції Леннарта Мері в Талліні. Зі свого боку німецькі військові не виключають, що перспективи для України виглядають тривожно.

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"Київ тримає статус-кво в секреті, навіть від союзників. Проте є ознаки, наприклад, різкі переміщення зенітних систем, що поставляються Німеччиною, які свідчать про простий відчай. Секретні служби надають аналогічні неприємні прогнози: вони попереджають, що ні додаткові боєприпаси, ні новий закон про мобілізацію, за допомогою якого на військову службу призвуть більше українців, не матимуть помітних наслідків до кінця осені", - додають автори матеріалу.

Введення західних військ в Україну - головні новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що НАТО може військами втрутитися у війну в Україні. Північноатлантичний альянс визначив для себе дві червоні лінії - якщо агресор Росія їх перетне, можлива пряма участь блоку у війні в Україні.

Коментуючи заяву Макрона, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що все залежить від того, яку кількість військ країни Заходу можуть відправити в Україну. За його словами, якщо буде готовність відправити 50 тисяч військових, то це вже інший рівень.

Ідея Макрона про західні війська в Україні неправильна, вважає міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон. Як вважає британський дипломат, сценарій загрожує небезпечною ескалацією.

Відправка військ союзників до України - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

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