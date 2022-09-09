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У розвідці відреагували на "перекидання" Росією підкріплення на Харківщину

9 вересня 2022, 22:24

Юсов пояснив, що ролики сьогодні вирішують питання насамперед іміджево-інформаційне.

Росія, армія, РФ, війська
ГУР про "перекидання" Росією підкріплення на Харківський напрямок / t.me/DIUkraine

Відео переміщення колони ворожої техніки на Харківському напрямку, яке було оприлюднено Міноборони РФ - звичайна іміджево-інформаційна кампанія ворогана тлі контрнаступу ЗСУ.

"Сьогодні ми бачили колони техніки ворога, які рухалися на порятунок відступаючим військам противника на Харківщині. Але це скоріше реагування на дії української армії. Україну це жодним чином не зупиняє", – сказав в ефірі національного телемарафону повідомив представник ГУ розвідки Андрій Юсов.

Юсов пояснив, що ролики сьогодні "вирішують питання насамперед іміджево-інформаційне": "Дійсно, так довго розповідати про невдачі української армії і про відсутність серйозного контрнаступу і отримувати такий серйозний удар – треба виправляти іміджеві втрати".

Видео дня

"Ці колони, які ми бачили, - це, перш за все, те, що ми їх бачимо медійно. Це ж не таємне пересування, це, як на параді, нам показують, що рухається російська техніка", – зазначив представник розвідки.

Він додав, що це, найімовірніше, просто демонстрація "підтримки" для російського глядача.

"Путін намагається врятувати реноме і показати, що він контролює ситуацію. Але українські сили довели, що ні - (росіяни) не контролюють ситуацію. Ми не будемо анонсувати населені пункти, але точно Україна на цьому не буде зупинятися", – відповів Юсов.

Нагадаємо, раніше раніше екс-командувач силами США в Європі Бен Ходжес заявив, що Україна до кінця року могла б відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого. Однак для цього потрібно, щоб Захід постачав зброю в достатніх обсягах. За його словами, українці були неймовірно стійкими і винахідливими, але їм потрібна більш далекобійна і точна артилерія.

Також він переконаний, що США повинні бути готовими до того, що Росія скоро розвалиться у тому вигляді, в якому вона є сьогодні. Він нагадав, що світ не був готовий і не очікував розвалу СРСР.

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