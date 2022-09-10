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ЗСУ звільнили 2500 квадратних км на Харківщині та можуть оточити Ізюм - ISW

10 вересня 2022, 09:49

Якщо вдасться розірвати наземні лінії зв'язку, то буде можливість створити котел навколо Ізюма та зруйнувати більшу частину позицій РФ на північному сході.

ВСУ Харківщина
ЗСУ звільнили близько 2500 кв. км на Харківщині / Скріншот відео Telegram Залужного

Захисники України звільнили близько 2500 квадратних кілометрів у Харківській області. У Збройних сил України є всі шанси розірвати наземні лінії зв'язку росіян з Ізюмом. Про це йдеться у зведенні аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські сили продовжують наступ на Куп'янськ і в бік Ізюма станом на 9 вересня і вживають заходів щодо ізоляції там угруповання російських сил. Якщо українцям вдасться розірвати російські наземні лінії зв'язку, то у них буде можливість створити котел навколо Ізюма і зруйнувати більшу частину російських позицій на північному сході України", - зазначають експерти.

Основні висновки ISW:

Видео дня
  • Кремль кидає ресурси в Харківську область у відповідь на ефективні українські операції.
  • Українські війська досягли околиць Куп'янська і станом на 9 вересня наступають на Ізюм з північного заходу, півночі, північного сходу і південного сходу. Імовірно найближчими днями переріжуть російські наземні шляхи сполучення з Ізюмом.
  • Українські бійці, ймовірно, вже просунулися північніше Грушевахи в напрямку російського логістичного вузла у Великому Бурлуці на північному сході Харківської області.
  • ЗСУ продовжують контрнаступальні операції на півдні України, зокрема, блокують російські наземні шляхи сполучення, підриваючи бойовий дух російських окупантів.
  • Російські війська проводили наземні атаки північніше Харкова і по всій східній осі.

Тим часом у Мережі з'явилися фото з Куп'янська. Як пише журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram, бійці першого батальйону 92-ї бригади підняли наш прапор над міськрадою.

ЗСУ звільнили 2500 квадратних км на Харківщині та можуть оточити Ізюм - ISW
У мережі з'явилися фото з Куп'янська / Фото t.me/Tsaplienko

Звільнення Харківської області

8 вересня Збройні Сили України підняли українські прапори у низці населених пунктів Харківської області, які раніше були окуповані росіянами. Зокрема, ЗСУ підняли прапор України в Балаклії, Волоховому Яру, Іванівці, Борщівці та Шевченківському.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни повідомляли, що Збройні сили України домоглися значних успіхів у Харківській області та наступають на Куп'янськ. На думку експертів, ЗСУ можуть звільнити населений пункт протягом наступних 72 годин.

9 вересня Головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний заявив, що всього за кілька днів ЗСУ звільнили від ворога вже понад 1000 квадратних кілометрів. Українські захисники продовжують успішний контрнаступ за багатьма напрямками.

За словами Залужного, звільнення української землі проходить важко, але впевнено. ЗСУ просуваються вперед і висловлюють подяку громадянам, які допомагають їм.

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