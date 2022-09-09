Бліцкриг ЗСУ на Харківщині: у Мережі показали карти прориву української армії

ЗСУ перейшли в контрнаступ / Reuters

Прорив Збройними силами України оборони російських окупантів у Харківській області стався протягом декількох днів.

При цьому в Telegram вже з'являються карти наступу ЗСУ та бойових дій на Харківщині.

"Кажуть, що цей неймовірний бліцкриг розробив генерал-полковник Олександр Сирський. Скріни - це дії ЗСУ на основі меседжів в тг-каналах в тому числі рашистських", – пише Станіслав Гайдер.

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"Для початку Сирському вдалося зупинити ворожий наступ на Харківському, Ізюмському, Бахмутському, Авдіївському та інших оперативних напрямках, а потім успішно потіснити ворога. Саме Сирський розробляв несподіваний удар по Балаклії, до необхідності якого спочатку критично поставилися в Генштабі, проте йому вдалося переконати військове керівництво країни в необхідності такого плану... ...Сьогоднішні успіхи в контрнаступі за планом Сирського відкривають нові можливості в частині подальшого зміщення позицій ворога. Сподіваюся на те, що дуже скоро побачимо ще більше українських прапорів над звільненими містами України", - пояснює політтехнолог Олексій Голобуцький.

"Успішних воєначальників варто знати. Наше угруповання на півдні, яке займається Херсоном, очолює генерал Андрій Ковальчук. А угруповання на сході, яке зараз наводить порядок в Харківській області, очолює генерал Олександр Сирський. Раніше Сирський успішно організував оборону Києва. У Європі військових з таким досвідом просто немає", - розповів політолог, експерт Українського інституту майбутнього Юрій Романенко.

Нагадаємо, раніше раніше екс-командувач силами США в Європі Бен Ходжес заявив, що Україна до кінця року могла б відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого. Однак для цього потрібно, щоб Захід постачав зброю в достатніх обсягах. За його словами, українці були неймовірно стійкими і винахідливими, але їм потрібна більш далекобійна і точна артилерія.

Також він переконаний, що США повинні бути готовими до того, що Росія скоро розвалиться у тому вигляді, в якому вона є сьогодні. Він нагадав, що світ не був готовий і не очікував розвалу СРСР.

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