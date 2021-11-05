"Особливі відносини": Меркель виступила за діалог із Росією

Меркель висловилася про відносини з Путіним / Getty

Канцлер Ангела Меркель заявила про те, що у Німеччини та Російської Федерації завжди були особливі стосунки. Тому сторонам необхідно зберігати діалог.

"Нам потрібно залишатися в діалозі з Росією... відносини Німеччини і Росії завжди були особливими", - заявила вона на врученні медалі Вальтера Ратенау.

Вона також зазначила, що Німеччина і Франція продовжують роботу в нормандському форматі над реалізацією Мінських угод щодо Донбасу. За її словами, окупація Криму і частини Донбасу "глибоко потрясли європейський порядок", але це не виключає важливість діалогу з Росією.

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Зустріч у нормандському форматі щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня провів переговори по відеозв'язку з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. За підсумками переговорів лідери домовилися актуалізувати діалог щодо Донбасу на рівні нормандської четвірки і почати дискусію щодо організації саміту на вищому політичному рівні.

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Далі відбувся телефонна розмова Меркель, Макрона і глави РФ Путіна. Російський президент звинуватив Україну в нібито невиконанні всіх домовленостей по Донбасу, які були зафіксовані на Нормандських самітах. Однак у Кремлі погодилися на перезапуск переговорів у нормандському форматі і початок діалогу щодо проведення зустрічі на рівні міністрів закордонних справ.

Представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт підтвердив, що сторони домовилися обговорити організацію зустрічі голів МЗС країн нормандського формату. За його словами, зустріч повинна пройти найближчим часом.

У прес-службі президента Франції також заявили, що в ході переговорів Макрона, Меркель і Зеленського, а також Макрона, Меркель і Путіна, сторони домовилися про проведення зустрічі глав МЗС країн нормандського формату вже в найближчі два тижні.

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