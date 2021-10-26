У Ангели Меркель закінчилися повноваження канцлера Німеччини: хто її замінить

Меркель більше не канцлер / Getty

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, незважаючи на завершення терміну повноважень канцлера Республіки Ангели Меркель, попросив її продовжити урядову діяльність.

Виходячи з цього, Меркель залишиться при своїй посаді до обрання нового канцлера, пише Der Tagesspiegel.

Повноваження Меркель припинилися у вівторок, 26 жовтня, під час першого засідання Бундестагу нового скликання.

Штайнмаєр збирається передати членам федерального уряду посвідчення про звільнення.

Варто відзначити, що стаття 69 Конституції Німеччини передбачає дане рішення президента, а також свідчить, що ні канцлер, ні міністр не має права відмовити в цьому.

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Життя Меркель

Ангела Меркель (дівоче прізвище Каснер) народилася 17 липня 1954 року в Гамбурзі.

Вона відома, як німецький державний і політичний діяч, вчена-фізхімік, доктор природничих наук, чинний федеральний канцлер Німеччини.

Цей пост вона зайняла 22 листопада 2005 року і таким чином стала першою жінкою Федеральним канцлером Німеччини.

Крім того, вона 31 рік була членом Бундестагу.

Вона двічі була заміжня. Вперше - з 1977 по 1982 роки за фізиком Уільріхом Меркелем, а другий шлюб, який триває досі, вона зареєструвала в 1988 році з квантовим хіміком Йоахімом Зауером.

Дітей у Ангели Меркель немає.