У Ангели Меркель закінчилися повноваження канцлера Німеччини: хто її замінить

Незважаючи на те, що Меркель не є членом Бундестагу, вона була присутня на його сьогоднішньому засіданні.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, незважаючи на завершення терміну повноважень канцлера Республіки Ангели Меркель, попросив її продовжити урядову діяльність.
Виходячи з цього, Меркель залишиться при своїй посаді до обрання нового канцлера, пише Der Tagesspiegel.
Повноваження Меркель припинилися у вівторок, 26 жовтня, під час першого засідання Бундестагу нового скликання.
Штайнмаєр збирається передати членам федерального уряду посвідчення про звільнення.
Варто відзначити, що стаття 69 Конституції Німеччини передбачає дане рішення президента, а також свідчить, що ні канцлер, ні міністр не має права відмовити в цьому.
Життя Меркель
Ангела Меркель (дівоче прізвище Каснер) народилася 17 липня 1954 року в Гамбурзі.
Вона відома, як німецький державний і політичний діяч, вчена-фізхімік, доктор природничих наук, чинний федеральний канцлер Німеччини.
Цей пост вона зайняла 22 листопада 2005 року і таким чином стала першою жінкою Федеральним канцлером Німеччини.
Крім того, вона 31 рік була членом Бундестагу.
Вона двічі була заміжня. Вперше - з 1977 по 1982 роки за фізиком Уільріхом Меркелем, а другий шлюб, який триває досі, вона зареєструвала в 1988 році з квантовим хіміком Йоахімом Зауером.
Дітей у Ангели Меркель немає.