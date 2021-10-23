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Навіть не могла собі уявити, що Путін анексує Крим - Меркель

23 жовтня 2021, 22:20

Ще десять років тому під час виступу Путіна в Бундестазі канцлер зрозуміла, що у неї "є значні розбіжності" з президентом Росії.

Ангела Меркель
Ангела Меркель була шокована через анексію Криму / Reuters

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зробила заяву про те, що навіть не могла собі уявити, що російський президент Володимир Путін вдасться до окупації Криму, а на Донбасі дійде до військового конфлікту, повідомляє Suddeutsche Zeitung.

За її словами, ще десять років тому під час виступу Путіна в Бундестазі зрозуміла, що у неї "є значні розбіжності" з президентом Росії.

Як приклад, Меркель розповіла про бачення глави Кремля розпаду Радянського Союзу. Вона каже, що для Путіна це була "сумна подія". А Берлін це називає "радістю закінчення холодної війни, об'єднанням Німеччини та європейської єдності".

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"Під час вступу на посаду я і уявити собі не могла, що він анексує Крим і на сході України - практично поруч із Євросоюзом - дійде до таких військових зіткнень", - сказала Ангела Меркель.

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Заяви Меркель про підтримку України

20 серпня німецький канцлер Ангела Меркель за підсумками зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві виступила на підтримку територіальної цілісності України, засудила анексію Криму, і пообіцяла допомагати українській державі.

22 серпня Меркель за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві заявила, що Німеччина підтримає нові санкції проти Росії в тому випадку, якщо Москва після запуску СП - 2 буде використовувати газ як зброю.

Меркель виступила з ініціативою про проведення нової зустрічі в рамках нормандського формату на рівні лідерів України, Німеччини, Франції та Росії, а також назвала Російську державу учасником конфлікту на Донбасі.

У вересні Ангела Меркель підкреслила, що Україна повинна залишатися транзитером російського газу до Європи навіть після того, як буде введений в експлуатацію газопровід Північний потік-2.

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новини Німеччини Ангела Меркель анексія Криму
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