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Саміт лідерів "Нормандії" після зустрічі глав МЗС: Меркель назвала Путіну план діалогу щодо Донбасу

25 жовтня 2021, 14:14

У Німеччині підтвердили перемовини з Києвом і Москвою щодо організації зустрічі міністрів закордонних справ країн нормандського формату.

Макрон, Меркель, Путін, Зеленський
Меркель закликає провести зустріч лідерів нормандського формату після перемовин міністрів закордонних справ / Колаж УНІАН

Посли ФРН і Франції проводять роботу над організацією зустрічі Києва, Берліна, Парижа і Москви на рівні міністрів закордонних справ у нормандському форматі щодо Донбасу. Однак наразі немає конкретних домовленостей про те, коли така зустріч може відбутися. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель казала президенту РФ Володимиру Путіну про те, що після перемовин міністрів повинна відбутися зустріч лідерів "Нормандії".

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, німецький посол в Україні Анка Фельдгузен розповіла про те, що Франція і Німеччина працюють над питанням організації зустрічі в нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ. Перемовини йдуть і з Києвом, і з Москвою. Однак поки що немає даних про те, коли зустріч відбудеться.читайте такожПутін і Лавров вибухнули звинуваченнями на адресу України: Росія зриває зустріч у нормандському форматі

Крім того, за її словами, Меркель обіцяла працювати над організацією зустрічі в нормандському форматі до кінця своєї каденції на посаді канцлера ФРН.

"Федеральна канцлерка сказала, перебуваючи у Києві, що вона працюватиме над організацією цієї зустрічі кожен день, до останнього дня перебування на цій посаді", - зазначила посол.

Також про підготовку зустрічі міністрів закордонних справ країн нормандського формату заявив і посол Німеччини РФ Андреас фон Гайр. За словами дипломата, Меркель у Москві сказала Путіну про те, що після зустрічі глав МЗС має відбутися саміт лідерів нормандського формату. Зустріч міністрів готується, проте точної дати її проведення наразі немає.

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"Під час останньої зустрічі з Путіним Меркель сказала про те, що повинна відбутися зустріч на вищому рівні в нормандському форматі. Для підготовки такої зустрічі зустрічатимуться міністри закордонних справ. Як мені відомо, підготовка зустрічі міністрів закордонних справ проходить, але точну дату такої зустрічі ще не призначено", - цитує фон Гайра РИА Новости.

Зустріч у нормандському форматі щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня провів перемовини по відеозв'язку з німецькою канцлеркою Ангелою Меркель і французьким главою держави Еммануелем Макроном. За підсумками перемовин сторони домовилися про те, що потрібно актуалізувати діалог щодо Донбасу на рівні нормандського формату. При цьому слід обговорити організацію саміту за участю лідерів нормандської четвірки.

Після цього Меркель і Макрон поговорили телефоном з президентом РФ Путіним. Глава Кремля звинуватив Україну в, мовляв, зриві домовленостей, досягнутих під час усіх попередніх самітів нормандського формату. Однак у Кремлі погодилися обговорювати зустріч на рівні міністрів закордонних справ.

Пізніше представник Кабміну ФРН Штеффен Зайберт сказав, що сторони домовилися обговорити питання організації зустрічі міністрів закордонних справ країн нормандського формату. За його словами, перемовини можуть відбутися вже незабаром.

У пресслужбі президента Франції підкреслили, що під час діалогу Макрона, Меркель і Зеленського, а також Макрона, Меркель і Путіна, лідери чотирьох держав досягли домовленостей щодо проведення зустрічі глав МЗС у найближчі два тижні.

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