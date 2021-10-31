У Росії заявили про готовність провести зустріч у нормандському форматі

Сергій Лавров / Reuters

Росія передала лідерам Франції, Німеччини та України пропозиції щодо зустрічі в нормандському форматі.

Як заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, зараз очікується від них реакція.

"Ми сенс бачимо не в якомусь заході, а в його змістовному наповненні. Наші пропозиції про те, як можна було б змістовно підготувати контакт в нормандському форматі, - Не важливо, на якому рівні - ми передали нашим колегам, очікуємо від них реакції", - сказав Лавров.

За словами Лаврова, "коли вони кажуть, що "потрібно швидше зустрічатися", вони нам своє бачення очікуваних результатів досі не передавали".

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Зустріч у нормандському форматі щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня провів переговори по відеозв'язку з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. За підсумками переговорів лідери домовилися актуалізувати діалог щодо Донбасу на рівні нормандської четвірки і почати дискусію щодо організації саміту на вищому політичному рівні.

Далі відбувся телефонна розмова Меркель, Макрона і глави РФ Путіна. Російський президент звинуватив Україну в нібито невиконанні всіх домовленостей щодо Донбасу, які були зафіксовані на Нормандських самітах. Однак у Кремлі погодилися на перезапуск переговорів у нормандському форматі і початок діалогу щодо проведення зустрічі на рівні міністрів закордонних справ.

Представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт підтвердив, що сторони домовилися обговорити організацію зустрічі глав МЗС країн нормандського формату. За його словами, зустріч повинна пройти найближчим часом.

У пресслужбі президента Франції також заявили, що в ході переговорів Макрона, Меркель і Зеленського, а також Макрона, Меркель і Путіна, сторони домовилися про проведення зустрічі глав МЗС країн нормандського формату вже в найближчі два тижні.