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Шольц розповів про розмови з Трампом і зробив прогноз щодо допомоги Україні від США

Андрій Ганчук
17 січня 2025, 16:04
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Німеччина веде "інтенсивний" діалог із командою Трампа, сказав Олаф Шольц.
Шольц, Трамп
Не думаю, що США припинять підтримку України - Шольц / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

Головне із заяви Шольца:

  • Немає очікувань, що США за Трампа припинять підтримку України
  • Німеччина веде посилений діалог із командою Трампа

Берлін веде посилений діалог із командою обраного президента США Дональда Трампа. Після його офіційної інавгурації Вашингтон навряд чи скоротить підтримку Україні. Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц.

Як повідомляє The Guardian, на пресконференції він розповів про те, що двічі говорив із Трампом після президентських виборів у США, і не прогнозужє скорочення допомоги Україні за каденції республіканця.

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"Тому ми можемо сподіватися, що хороша співпраця між Європою і США буде успішною і в майбутньому, зокрема в питанні підтримки України. Тому я не очікую, що США припинять підтримувати Україну в її захисті", - наголосив Олаф Шольц.

Трамп инфографика
Коротко про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Допомога Україні від США - новини за темою:

Як повідомляв Главред, заступниця спікера глави Пентагону Сабріна Сінгх раніше заявила, що Штати не встигнуть витратити "декілька мільярдів" доларів на допомогу Україні. У відповідь на запитання про те, чи може бути заморожена допомога Києву, вона підкреслила сильну двопартійну підтримку з боку Конгресу.

Також США оголосили про пакет допомоги на $500 млн для України. Пакет включає додаткові ракети для ППО, снаряди і ракети класу повітря-земля. Це останній пакет допомоги за адміністрації Байдена.

США дешевше надавати допомогу Україні, ніж допустити перемогу агресора Росії, написали журналісти Bloomberg. За оцінками Американського інституту підприємництва, у разі негативного сценарію американцям доведеться збільшити військові витрати на 800 млрд доларів до 2029 року.

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Хто такий Олаф Шольц?

Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія.

19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

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Дональд Трамп військова допомога Олаф Шольц війна Росії та України
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