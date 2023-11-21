'Ми їх у цьому залишаємо': президент Чехії розкритикував допомогу Заходу для контрнаступу ЗСУ

Надання необхідного Україні озброєння досі затримується й навіть зараз "не досягає необхідного рівня", зазначив Павел.

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Петр Павел розповів про контрнаступ ЗСУ / колаж: Главред, фото: ОПУ, 37 окрема бригада морської піхоти

Президент Чехії Петр Павел заявив, що нібито контрнаступ Збройних сил України розвивається "не так, як очікували самі українці". Зокрема, сталося це через не дуже швидку допомогу країні.

Очільник Чехії на відкритті зборів командування армією у Празі зазначив, що причиною цього є те, що підтримка Заходу була "недостатньо масовою та швидкою". Натомість час, витрачений на підготовку до контрнаступу, дозволив також країни-агресорці Росії "дуже добре підготуватися" до нього, повідомляє Denikn.

Павел наголосив, що надання необхідного Україні озброєння досі затримується й навіть зараз "не досягає необхідного рівня". Тим часом українські оборонці відчувають "не лише зрозумілу втому, але й усе більше розчарування підтримкою Заходу".

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"Вони відчувають, що ми їх у цьому залишаємо", - сказав Петр Павел.

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ розширюють плацдарм на Лівобережжі та просуваються вперед на двох напрямках. Сили оборони України утримують нові позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Екскомандир "Айдару" розкрив, як зірвали наступ ЗСУ на лівий берег Херсонщини. ЗСУ повернулись до того плану, який був ще на початку літа, і який довелося надовго відкласти, розповів Дикий.

ЗСУ луплять по ворогу новим типом озброєння. Завдяки йому ЗСУ мають змогу бити по окупантах на відстані 70-120 кілометрів. Один з таких ударів був здійснений по аеродрому росіян.

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