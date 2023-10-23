'Брюссель – це погана сучасна пародія': Орбан накинувся на Євросоюз

Орбан порівняв членство своєї країни в ЄС з тривалою радянською окупацією, яка тривала понад сорок років.

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Орбан накинувся на Євросоюз / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У річницю придушення радянськими військами революції 1956 року скандальний прем’єр-міністр Угорщини та поплічник Путіна Віктор Орбан виступив зі скандальною заявою, у якій порівняв членство своєї країни в Європейському Союзі з радянською окупацією. Заяву глави угорського уряду наводить Associated Press.

Так, під час свого виступу у місті Веспрем, Орбан порівняв членство своєї країни в ЄС з тривалою радянською окупацією, яка тривала понад сорок років. У своєму виступі він висловив обвинувачення в бік ЄС у спробі відібрати у Угорщини її національну ідентичність шляхом нав’язування моделі ліберальної демократії, яку, за його словами, угорці нібито відкидають.

"Сьогодні з'являються речі, які нагадують нам про радянські часи. Так, буває, що історія повторюється", - сказав Орбан. відео дня

Скандальний політик вважає, що Брюссель застосовує проти Угорщини методи, які сягають корінням у часи радянського правління.

"На щастя, те, що колись було трагедією, зараз в кращому випадку є комедією. На щастя, Брюссель – це не Москва. Москва була трагедією. Брюссель – це просто погана сучасна пародія", - додав він.

Скандальні заяви Угорщини щодо України

Нещодавно в Угорщині зробили нову скандальну заяву, фактично підігравши російській пропаганді. Цього разу неадекватною заявою відзначився глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Гергелі Гуляш. Він видав, що "західний світ повинен надати гарантії безпеки Росії, але ні в якому разі не членство в НАТО українцям".

Раніше скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україні нібито "не здобути перемогу" над країною-агресоркою Росією. При цьому він повторив пропагандистські тези Кремля ‒ мовляв, "Америка хоче втягнути" Угорщину у війну проти Росії, але угорці "на неї не підуть".

Також Орбан цинічно "підмахнув" Путіну. Незважаючи на триваюче вторгнення в Україну окупантів РФ, угорський політик закликав до переговорів між Києвом і Москвою, фактично натякаючи на те, що за Кремлем слід залишити захоплені території України.

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