У Євросоюзі готують спеціальний план підтримки ЗСУ на 20 млрд євро

Влада Євросоюзу готує спеціальний план підтримки Збройних сил України - у форматі суми на 20 мільярдів євро.

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Цей план запропонований керівником дипломатичного корпусу Євросоюзу Жозепом Боррелем / колаж Главред, фото УНІАН

Керівництво Міністерств оборони країн, які входять до Європейського Союзу, на майбутній зустрічі в іспанському місті Толедо розглядатимуть довгостроковий план фінансової підтримки української армії. Про це повідомляє портал "Радіо Свобода".

Запропонований керівником дипломатичного корпусу Євросоюзу Жозепом Боррелем план передбачає виділення 20 млрд євро на цілі допомоги ЗСУ.

Дана програма розрахована на період 2024-2027 років і передбачає виділення 5 млрд євро на рік на програми з передачі зброї та подальшого навчання українських військовослужбовців.

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Як говорить Боррель, головна мета полягає в тому, щоб перевести військову підтримку Євроспільноти для України на більш структуровану основу і відійти від окремих платежів, які б здійснювалися в рамках Європейського фонду миру (EPF).

"Це має тривати після війни, що б не сталося. Це має продовжуватися для відновлення та надання гарантій безпеки Україні", – сказав європейський дипломат.

Військова допомога Україні

Нещодавно на Заході анонсували потужну допомогу для України. Так, Лондон уклав три контракти на поставку Україні засобів протиповітряної оборони на суму понад 114 мільйонів доларів. Свою допомогу Україні на суму понад 270 мільйонів євро затвердила і Швеція. У рамках пакету ЗСУ отримають боєприпаси та запчастини на близько 90 мільйонів євро.

Раніше США також оголосили про новий пакет допомоги для ЗСУ. У пакет на $ 200 млн увійшли боєприпаси для артилерії і систем ППО, протитанкові засоби, Додаткове обладнання для розмінування, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Також повідомлялося, що Німеччина передала Україні ще дві установки Patriot. Також в пакет, заявленому на сайті Міністерства оборони ФРН, увійшли Bandvagn, 155 мм боєприпаси, БПЛА VECTOR і інженерне обладнання.

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