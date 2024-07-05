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Мандата немає: Орбан озвучив, хто займеться мирними переговорами щодо України

Анна Косик
5 липня 2024, 10:43
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Попри те, що Угорщина головує у Раді ЄС, це не дає їй мандата для просування миру в Україні, однак прем'єр країни запропонував альтернативу.
орбан, флаги Украины и России
Віктор Орбан розповів, що Угорщина не має мандата на мирні переговори / Колаж: Главред, фото: flickr, ua.depositphotos.com

З початку липня 2024 року Угорщина почала головувати у Раді Європейського Союзу, що має безпосередній вплив і на рішення щодо України. Однак прем'єр Віктор Орбан визнав, що його країна не має мандата для мирних переговорів із Україною, однак Угорщина може бути "гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру".

Як повідомляє Telex, на думку глави угорського уряду, Європа могла б зробити більше для просування ідеї миру, але в Угорщини на це немає зараз мандату.

"Угорщина не може взяти на себе відповідальність за це, у нас немає на це ні мандату, ні відповідної міжнародної політичної ваги, у нас немає адекватного національного валового продукту, нашої армії і так далі, але ми можемо бути гарним знаряддям у руках господа, ми можемо бути гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру", – сказав він.

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Орбан додав, що керування мирними переговорами буде на плечах великих країн. При цьому, за його словами, президент України зараз не в захваті від ідеї діалогу про мир та припинення вогню, адже у всіх є страх, що країна-агресор Росія тільки скористається цим.

До речі, повідомлення щодо ймовірного плану відвідати РФ і провести зустріч із кремлівським диктатором Володимиром Путіним, Орбан вирішив не коментувати. Тому, чи справді буде візит угорського прем'єра у Росію - все ще залишається загадкою.

Що відомо про Telex?

Telex - єдине в Угорщині незалежне ЗМІ, яке не працює ні на уряд Віктора Орбана, ні на опозицію до нього. За кількістю переглядів — це третє медіа в країні, з 900 тисячами унікальних читачів в день, пише Укрінформ.

Позиція Угорщини щодо російсько-української війни

Нагадаємо, під час нещодавнього візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва, він пообіцяв зробити "перші кроки" для сприяння миру в Україні.

Під час переговорів із Зеленським, Орбан також запропонував українському президенту забезпечити припинення вогню для проведення мирних переговорів із країно.-агресором Росією.

Раніше повідомлялося, що Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто спілкувався з російським колегою Сергієм Лавровим, поки угорський премʼєр Віктор Орбан відвідував Київ. Дзвінок ініціював саме Будапешт і сторони "дали високу оцінку рівню російсько-угорського політичного діалогу".

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війна в Україні Віктор Орбан мирні переговори з Росією
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