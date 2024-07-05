Мандата немає: Орбан озвучив, хто займеться мирними переговорами щодо України

З початку липня 2024 року Угорщина почала головувати у Раді Європейського Союзу, що має безпосередній вплив і на рішення щодо України. Однак прем'єр Віктор Орбан визнав, що його країна не має мандата для мирних переговорів із Україною, однак Угорщина може бути "гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру".
Як повідомляє Telex, на думку глави угорського уряду, Європа могла б зробити більше для просування ідеї миру, але в Угорщини на це немає зараз мандату.
"Угорщина не може взяти на себе відповідальність за це, у нас немає на це ні мандату, ні відповідної міжнародної політичної ваги, у нас немає адекватного національного валового продукту, нашої армії і так далі, але ми можемо бути гарним знаряддям у руках господа, ми можемо бути гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру", – сказав він.відео дня
Орбан додав, що керування мирними переговорами буде на плечах великих країн. При цьому, за його словами, президент України зараз не в захваті від ідеї діалогу про мир та припинення вогню, адже у всіх є страх, що країна-агресор Росія тільки скористається цим.
До речі, повідомлення щодо ймовірного плану відвідати РФ і провести зустріч із кремлівським диктатором Володимиром Путіним, Орбан вирішив не коментувати. Тому, чи справді буде візит угорського прем'єра у Росію - все ще залишається загадкою.
Що відомо про Telex?
Telex - єдине в Угорщині незалежне ЗМІ, яке не працює ні на уряд Віктора Орбана, ні на опозицію до нього. За кількістю переглядів — це третє медіа в країні, з 900 тисячами унікальних читачів в день, пише Укрінформ.
Позиція Угорщини щодо російсько-української війни
Нагадаємо, під час нещодавнього візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва, він пообіцяв зробити "перші кроки" для сприяння миру в Україні.
Під час переговорів із Зеленським, Орбан також запропонував українському президенту забезпечити припинення вогню для проведення мирних переговорів із країно.-агресором Росією.
Раніше повідомлялося, що Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто спілкувався з російським колегою Сергієм Лавровим, поки угорський премʼєр Віктор Орбан відвідував Київ. Дзвінок ініціював саме Будапешт і сторони "дали високу оцінку рівню російсько-угорського політичного діалогу".
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