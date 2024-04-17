Орбан геть пустився берега: видав маразматичну заяву про ЄС та Україну

Орбан знову обізвав Україну "буферною зоною" між НАТО і Росією, додавши, що вважає, що Україна "припинить своє існування".

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Орбан знову вляпався у скандал / Колаж: Главред, фото: facebook.com/orbanviktor

Угорський проросійський премʼєр Віктор Орбан знову відзначився українофобською заявою - сказав, що Україна "як держава припинить існування", як тільки Захід відмовиться від фінансової підтримки Києва.

Звертаючись у Брюсселі до сотень науковців, чиновників та журналістів, Орбан заявив, що "свобода Європи у небезпеці".

"Назвемо ми це комунізмом чи ні, ми живемо на межі", - почав свій виступ премʼєр Угорщини. Його цитує POLITICO.

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Позиція Орбана щодо України Угорщина обрала ворожу позицію щодо України в контексті війни з Росією. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан та його колеги активно поширюють російські наративи і вірять у поразку України у війні. Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе перемогти "другу армію світу" і виступав категорично проти надання ЄС Україні фінансової та військової підтримки. 27 лютого після саміту в Празі Орбан наголосив на нездатності України перемогти у війні та заявив, що конфлікт обов'язково закінчиться переговорами. У березні на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині Орбан заявив, що з "військового конфлікту" в Україні немає виходу і він паралізує європейську політику. Водночас прем'єр Угорщини вважає, що час зараз нібито "працює на Росію". "Якщо думати, що час працює на українців і Захід, і що продовження війни може принести Україні військовий успіх, то є сенс продовжувати. Якщо хтось думає, що час працює на Росію та продовження війни принесе їй успіх, то краще зараз зупинитися. Я особисто належу до останнього" - сказав угорський прем'єр.

Не минув Орбан і теми війни в Україні, ще раз наголосивши, що вважає її такою, якою неможливо виграти. Друг Путіна розкритикував Європу за підтримку зусиль України на фронті.

"Те, що роблять європейці, погано: вони (зусилля європейців, - Главред) не спрямовані на припинення вогню, і ми не сприймаємо серйозно усі наслідки підтримки країни, яка перебуває у стані війни, яку неможливо виграти", - поскаржився очільник угорського уряду.

Потім Орбан і геть назвав Україну "неіснуючою" - мовляв, Україна - як держава - припинить своє існування у разі припинення фінансової підтримки Києва.

Орбан повторив за Путіним "лякалку" Кремля, повʼязавши повномасштабне вторгнення і вбивства сотні тисяч українців з нібито небажанням Росії інтеграції України в НАТО.

Віктор Орбан - останні новини на тему

Раніше угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан висловив ідею перетворення України на "буферну зону". За його уявленням, це передбачає відмову України від наміру вступу до Європейського Союзу та НАТО.

Напередодні Орбан "вибухнув" скандальними заявами про Захід. Зокрема, угорський премʼєр назвав ЄС "імперськими окупантами", а "Західний світ" - джерелом безкультур'я і руйнування.

На думку експерта Олександра Коваленка, Угорщина бере на себе роль головного шатуна Європи. Функціонал політика наразі є такою собі прокладкою, через яку проводиться фінансування дестабілізуючих ЄС.

Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе перемогти "другу армію світу" і виступав проти надання ЄС Україні фінансової та військової підтримки.

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