Угорщина має 'окупувати Брюсель': Орбан 'вибухнув' скандальними заявами про Захід

Орбан назвав ЄС "імперськими окупантами", а "Західний світ" - джерелом безкультур'я і руйнування.

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Орбан назвав ЄС "імперськими окупантами", а Захід " - джерелом безкультур'я" / Колаж: Главред, фото: facebook.com/orbanviktor

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко розкритикував "Західний світ" та Євросоюз. Антиукраїнський політик назвав їх "імперськими окупантами" та закликав допомогти йому "окупувати Брюссель" на цьогорічних виборах до Європарламенту. Про це повідомило AP.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан виступив зі святковою промовою з нагоди річниці угорської революції 1848 року проти Габсбургів перед натовпом, який, за даними агентства, звезли автобусами до Будапешта. Під час промови Орбан порівняв ЄС з "імперськими окупантами", а "Західний світ" назвав джерелом безкультур'я і руйнування.

"Вони (представники західного світу – ред.) починають війни, руйнують світи, перекроюють кордони країн і пожирають все, як сарана. Ми, угорці, живемо інакше і хочемо жити інакше", - заявив Орбан відео дня

Угорський політик також відверто висловив негативне ставлення до імміграції та прав ЛГБТК+.

"Брюссель - не перша імперія, яка поклала око на Угорщину. Народи Європи сьогодні бояться, що Брюссель відбере у них свободу. ... Якщо ми хочемо зберегти свободу і суверенітет Угорщини, у нас немає вибору: Ми повинні окупувати Брюссель", - виголосив Орбан.

Хто такий Віктор Орбан? Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

Позиція Орбана щодо України

Як повідомляв Главред, проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зайняв ворожу позицію стосовно України у контексті війни з Росією. Прем'єр-міністр Угорщини та його колеги активно поширюють російські наративи й вірять у поразку України у війні.

Також прем'єр неодноразово заявляв, що Україна не зможе перемогти "другу армію світу" і виступав проти надання ЄС Україні фінансової та військової підтримки.

Крім цього, Віктор Орбан сподівається на повернення Дональда Трампа на пост президента США. Він вважає президенство Трампа "єдиним серйозним шансом" для припинення війни Росії в Україні.

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