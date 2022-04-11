Путін влаштував полювання на відьом: затримано ідеолога "русской весны" - екс-депутат Держдуми

Владислав Сурков / facebook.com/Владислав Сурков

У Росії силовики затримали колишнього радника президента Володимира Путіна Владислава Суркова.

Як розповів екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов у Facebook, затриманого помістили під домашній арешт.

За його інформацією затримання Суркова пов'язане з розслідуванням нецільового використання коштів, що виділяються на підтримку сепаратистських рухів в Україні.

"Ви будете сміятися, але російські z-джерела повідомили нам про арешт Владислава Суркова. Владислав Сурков перебуває під домашнім арештом. Зараз проводяться слідчі заходи у справі про розкрадання на Донбасі з 2014 року", - уточнив екс-депутат Держдуми.

Пономарьов зазначив, що поки ніякого підтвердження цієї інформації немає і може виявитися, що "мрію можуть видавати за реальність".

Він також додав, що Сурков як ніхто знає реальну ситуацію в сепаратистських псевдореспубліках і має там великі зв'язки: "І він близький до російських "ветеранів Донбасу".

читайте такожЗМІ опублікували нові плівки "Медведчука-Суркова" по Донбасу

Нагадаємо, раніше в Мережу злили нову розмову між людьми з голосами, схожими на Віктора Медведчука і Владислава Суркова за 2014 рік.

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