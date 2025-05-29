Не західні санкції: Некрасов сказав, що вб'є економіку РФ

Якщо в Китаї дійсно починаються економічні проблеми, то Росія, безумовно, постраждає.

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РФ залежить від китайського ринку збуту / Колаж: Главред, фото: t.me/dnekrasov, pixabay.com

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Яким чином взаємопов'язані економіки КНР і РФ

Як проблеми в Китаї позначаться на Росії

Країна-агресор Росія зараз дуже сильно залежить від Китаю. І спад економіки в КНР вплине на РФ набагато більше, ніж західні санкції. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив експерт Європейського центру аналізу та стратегій Дмитро Некрасов.

За його словами, Росія зараз, загалом, забезпечена грошима. І приплив іноземних інвестиції їй поки особливо не потрібен.

При цьому РФ залежить від китайського ринку збуту. Якщо в Китаї дійсно починаються економічні проблеми, то Росія, безумовно, постраждає.

"І як постачальник сировини, і як покупець технологій Росія зараз дуже сильно залежить від Китаю. Причому ця залежність тільки зростає", - сказав він.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Некрасов пояснив, що проблеми Китаю важливі навіть не лише через пов'язаність економік. Річ у тім, що Росія залишається переважно сировинним експортером, а світовий попит на сировину сьогодні визначається насамперед Китаєм. Це один з найбільших споживачів, і будь-які сповільнення в китайській економіці моментально відбиваються на цінах на сировину. Те, що зараз ціни на нафту та інші ресурси нижчі, ніж кілька років тому, - багато в чому якраз наслідок ослаблення темпів зростання китайської економіки.

"Якщо в Китаї відбудеться серйозний спад, це насамперед вдарить по цінах на нафту та інші товари. І, звичайно, це вплине на російську економіку набагато сильніше, ніж будь-які санкції, які ще можуть запровадити на Заході", - резюмував Некрасов.

Дивіться відео інтерв'ю Дмитра Некрасова Главреду про стан російської економіки:

Санкції проти Росії - останні новини

Як писав Главред, президент США Трамп не виключив можливість запровадження нових тарифів проти країни-агресора Росії як засіб тиску для досягнення миру.

Видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела писало, що Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти країни-агресора Росії вже цього тижня. Глава Білого дому може піти на такий крок, оскільки відчуває дедалі більше розчарування через атаки очільника Кремля Володимира Путіна на Україну та повільні темпи мирних переговорів.

За даними Politico, Трамп дав зрозуміти, що його терпіння щодо глави РФ Володимира Путіна вичерпується. При цьому глава Білого дому ще не визначився у своїх подальших діях.

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Хто такий Дмитро Некрасов Дмитро Олександрович Некрасов - російський економіст, політик і громадський діяч. Некрасов є співзасновником і директором Європейського Центру Аналізу та Стратегій (CASE) - аналітичного центру, що спеціалізується на дослідженнях пострадянських країн в ЄС і США. У своїх публікаціях він аналізує функціонування соціальних систем, пенсійну реформу і питання державного управління. Некрасов також веде активну діяльність у соціальних мережах і блогах, ділячись своїми поглядами на економічні та політичні процеси в Росії та світі.

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