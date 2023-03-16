"Якби хотіли, то точно б вбили": Маломуж оцінив версію про те, що Кадирова отруїли

Якби Кадирова хотіли вбити, то подали б це як боротьбу між конкурентами, або, наприклад, як спецоперацію України або чеченської опозиції.

Варіанту прямого усунення Кадирова немає, вважає Микола Маломуж / Фото grozny-inform.ru

Глава Чечні Рамзан Кадиров останнім часом вкрай рідко з'являється на публічних заходах у РФ. Подейкують, що Кадиров хворий або його отруїли. Ексглава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж озвучив свою думку щодо того, що відбувається з чеченським диктатором.

"Малоймовірно, що його реально труїли і не дотруїли. Якщо спецслужби, особливо на території Росії, щось подібне готують, то його б точно отруїли або вбили", - сказав Маломуж в інтерв'ю Главреду.

За його словами, якби Кадирова хотіли вбити, то подали б це як боротьбу між конкурентами, або, наприклад, як спецоперацію України або чеченської опозиції, яка пробралася на територію Росії.

відео дня

"Це досить легко робиться, і якщо його б хотіли нейтралізувати, то спецслужби РФ працювали б дуже активно під чужим прапором. Варіанту прямого усунення Кадирова в даній ситуації немає. Отруїти Кадирова, щоби він захворів – такий варіант можливий, але для спецслужб це не дуже результативно", – зазначив Маломуж.

Що відомо про хворобу Кадирова

3 березня Рамзан Кадиров з'явився на публіці після чуток про його хворобу. При цьому у нього на руці був помічений медичний прилад. Глава Чечні брав участь у зустрічі з ватажком бойовиків "ДНР" Денисом Пушиліним.

Глава Кабінету міністрів Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв заявив, що Рамзан Кадиров став залежний від якихось лікарських препаратів. Їх він вживає вже 15 років.

Колишній віце-президент "ЮКОСа" Леонід Невзлін заявляв, що главу Чечні Рамзана Кадирова могли отруїти. У нього почалися серйозні проблеми з нирками, що може бути симптомом отруєння. На лікування Кадиров навіть поїхав в Об'єднані Арабські Емірати, а коли приїжджає в Чечню, то з ним туди їде лікар з ОАЕ.

Інші новини: