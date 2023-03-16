УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Якби хотіли, то точно б вбили": Маломуж оцінив версію про те, що Кадирова отруїли

16 березня 2023, 01:36
Якби Кадирова хотіли вбити, то подали б це як боротьбу між конкурентами, або, наприклад, як спецоперацію України або чеченської опозиції.
Рамзан Кадиров
Варіанту прямого усунення Кадирова немає, вважає Микола Маломуж / Фото grozny-inform.ru

Глава Чечні Рамзан Кадиров останнім часом вкрай рідко з'являється на публічних заходах у РФ. Подейкують, що Кадиров хворий або його отруїли. Ексглава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж озвучив свою думку щодо того, що відбувається з чеченським диктатором.

"Малоймовірно, що його реально труїли і не дотруїли. Якщо спецслужби, особливо на території Росії, щось подібне готують, то його б точно отруїли або вбили", - сказав Маломуж в інтерв'ю Главреду.

За його словами, якби Кадирова хотіли вбити, то подали б це як боротьбу між конкурентами, або, наприклад, як спецоперацію України або чеченської опозиції, яка пробралася на територію Росії.

відео дня

"Це досить легко робиться, і якщо його б хотіли нейтралізувати, то спецслужби РФ працювали б дуже активно під чужим прапором. Варіанту прямого усунення Кадирова в даній ситуації немає. Отруїти Кадирова, щоби він захворів – такий варіант можливий, але для спецслужб це не дуже результативно", – зазначив Маломуж.

Що відомо про хворобу Кадирова

3 березня Рамзан Кадиров з'явився на публіці після чуток про його хворобу. При цьому у нього на руці був помічений медичний прилад. Глава Чечні брав участь у зустрічі з ватажком бойовиків "ДНР" Денисом Пушиліним.

Глава Кабінету міністрів Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв заявив, що Рамзан Кадиров став залежний від якихось лікарських препаратів. Їх він вживає вже 15 років.

Колишній віце-президент "ЮКОСа" Леонід Невзлін заявляв, що главу Чечні Рамзана Кадирова могли отруїти. У нього почалися серйозні проблеми з нирками, що може бути симптомом отруєння. На лікування Кадиров навіть поїхав в Об'єднані Арабські Емірати, а коли приїжджає в Чечню, то з ним туди їде лікар з ОАЕ.

Інші новини:

новини Росії Рамзан Кадиров Микола Маломуж
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

02:05

Військовий експерт пояснив, навіщо винищувач РФ збив американський дрон над Чорним морем

01:55

Шалене везіння накриє з головою: три знаки зодіаку найближчими днями зірвуть золотий кушВідео

01:36

"Якби хотіли, то точно б вбили": Маломуж оцінив версію про те, що Кадирова отруїлиВідео

01:31

"Кохаю тебе. Назавжди": наречена "Да Вінчі" розповіла про обітницю, яку дала загиблому ГероюВідео

00:51

Чому 16 березня не можна виносити сміття: прикмети і заборони дняВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15 березня, середа
23:35

"Агресія РФ наближається до моменту надриву": Зеленський закликав тиснути на Росію на всіх рівняхВідео

23:19

Чому 17 березня не можна фарбувати губи: прикмети і що не можна робитиВідео

23:06

Колишня невістка Єлизавети II розповіла, як її та принцесу Діану заарештували на дівич-вечоріВідео

23:01

Як очистити димохід: дивовижно простий спосіб працює безвідмовно

Реклама
22:57

Пообіцяв 15 млн євро: Медведєв найняв ПВК "Вагнера" усунути міністра оборони Італії - ЗМІВідео

22:55

Мінкульт посилив правила виїзду артистів за кордон після скандалу зі Щегелем: що змінилосяВідео

22:53

"Фейкова та нелегітимна держава": лідер чеченців заявив, що до розпаду РФ залишились лічені дніВідео

22:51

Модна стрижка 2023 невимовної краси, що проста в укладанні та відмінно омолоджуєФото

22:15

Путіністи "гризуться" між собою: Циганова опустила Газманова через "втому від України"

22:05

"Ми будемо підтримувати будь-яке рішення Зеленського": у США зробили заяву щодо оборони БахмутаВідео

22:01

"Вона думками і серцем тут": продюсер Орла і Решки заступився за Жанну БадоєвуВідео

21:20

Танки Leopard і ППО NASAMS: нові подробиці зустрічі у форматі "Рамштайн"Відео

21:08

Кадиров зізнався, для чого він носить дивний гаджет на пальціВідео

21:06

Знак від Бога чи звичайне явище: чому на Лаврі почорніли хрести - відповідь священникаВідео

21:02

Стало відомо, що накоїли Меган Маркл і Гаррі в ніч після весілляВідео

Реклама
20:27

Мільйонер запропонував сусідці в літаку 100 000 доларів за "невинний" вчинок, але вона відмовилась

20:27

Що потрібно носити в сумці для залучення грошей: талісмани для кожного

20:23

"Там не бомблять": футболіст збірної Росії приголомшив заявою про УкраїнуВідео

20:05

Донька путініста Машкова розповіла про тюремний термін: "Ви вже знаєте, що немає життя без свободи"

19:56

Гордість і ганьба СРСР: що підмішували в сметану та морозиво в Радянському Союзі

19:48

Пекельні бої за Бахмут: Череватий назвав справжнє завдання ЗСУВідео

19:21

Танки, ППО і боєприпаси: Україна отримає потужну допомогу від Заходу - всі подробиці "Рамштайн 10"Відео

19:20

Кадиров дуже страждав, коли його відсторонили від ПутінаПогляд

19:17

Пенсія не менше 8 тисяч гривень: після індексації у пенсіонерів будуть нові виплатиВідео

18:50

"Він мій учитель": запроданка Ані Лорак розповіла про свого коханого-іноземцяВідео

18:40

5 речей, які не можна робити на кладовищі, щоб не накликати біду

18:27

Колишня дружина Меладзе розповіла про рідного чоловіка в зоні бойових дій в УкраїніВідео

18:23

Покажуть на ПЛЮСПЛЮС: Sesame Workshop розширює діяльність для підтримки українських дітей

18:21

Як врятувати підгорілу гречку: вийде неймовірно смачна страва

18:20

Скандал навколо Лаври: Папа Римський зажадав поважати людейВідео

18:15

Обігнав Джонсона і Трампа: мережа вибухнула мемами на політика з найкумеднішою зачіскою

17:51

"Ось вам система колективної безпеки": Жданов назвав спосіб закінчити війнуВідео

17:42

Відірвало ногу та шматок плоті: 21-річний військовий з останніх сил виповз із палаючої машиниВідео

17:40

У Латвії зробили дивну заяву про вступ України до НАТОВідео

17:19

Волонтери "Української команди" та Володимир Кличко передали дрони бійцям 204-го батальйону

Реклама
17:08

Дружина і син не дочекалися додому: окупанти вбили воїна з ПолтавщиниВідео

16:53

Увірветься справжнє літо: синоптики дали спекотний прогноз для УкраїниВідео

16:51

Йому було лише 20 років: під Бахмутом у бою з "вагнерівцями" трагічно загинув молодий захисникВідео

16:36

Сусіди будуть заздрити врожаю: як правильно додавати золу при посадці картопліВідео

16:36

Як приготувати манку на молоці: смак дитинства нагадає про безтурботністьВідео

16:21

Чому від кави "розривається" голова: невролог назвала 5 основних причинВідео

16:08

"Світ навиворіт. Колумбія": Дмитро Комаров покаже, як шукають найдорожчі смарагди у світі

16:06

У США зробили "втик" російському послу за збитий над Чорним морем американський безпілотникВідео

15:56

Вона була поранена в шию, а йому зрешетило живіт: жінка на собі витягла коханого з-під обстрілуВідео

15:41

Кадиров хоче передати владу синові: Маломуж розповів, коли чеченський диктатор піде на пенсіюВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти