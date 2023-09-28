Небезпечний момент: Міллі йде з посади у вирішальний для України час - Politico

Війна ще далека від завершення, і Міллі залишає свого наступника, генерала ВПС К.К. Брауна, безліч завдань, пише видання.

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Генерал Марк Міллі йде у відставку / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі передає кермо влади своєму наступнику генералу ВПС США К.К. Брауну в п'ятницю, 29 вересня. Це не могло статися в більш небезпечний момент, оскільки Захід демонструє ознаки вичерпання зброї і терпіння щодо України, пише Politico.

Будучи головним військовим радником президента, Міллі зважував всі важливі рішення в українському конфлікті: від того, яку зброю відправити Києву, до того, як найкраще навчати свої сили. У нього давні стосунки з українським генералом Валерієм Залужним, командувачем українськими збройними силами, а також з іншими керівниками оборони по всьому світу. Він і міністр оборони Ллойд Остін, колишній генерал з чотирма зірками, очолили зусилля по згуртуванню заходу для підтримки України сучасним озброєнням і технікою, йдеться в статті.

Але війна ще далека від завершення, і Міллі залишає на свого наступника, генерала ВПС К.К. Брауна, безліч завдань, пише видання.

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"У той час як українські сили прагнуть до прориву до настання зими, у Вашингтоні і Європі зростає відчуття того, що Захід, можливо, втомився від боротьби. На Капітолійському пагорбі консервативні республіканці виступають проти відправки додаткової допомоги, Польща нещодавно заявила, що не може більше відправляти зброю в Україну в короткостроковій перспективі, а французькі офіційні особи нещодавно натякнули, що країна теж скоро досягне цієї точки", - пише видання.

Особистості двох генералів абсолютно різні - Міллі, галасливий колишній хокеїст, і Браун, тихий тактик, - що ставить під питання, як саме може змінитися Динаміка військових дій, пишуть журналісти.

При цьому наголошується, що зміна варти в Пентагоні відбулася в момент, який може стати "поворотним" в конфлікті, сказав Марк Канціан, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень. "Якщо контрнаступ зазнає невдачі або якщо контрнаступ не пройде в значній мірі через російську оборонну зону, я думаю, що страхи перед вічною війною стануть сильнішими", - заявив він.

Зміщення червоних ліній

Робота, яку покидає Міллі і на яку вступає Браун, вимагає балансу між терміновими запитами Києва і власними потребами Америки в обороні всередині країни, йдеться в статті.

Після російського вторгнення в лютому 2022 року критики всередині і за межами адміністрації кажуть, що Пентагон занадто повільно дає добро на вкрай необхідну зброю для України. Вони кажуть, що Міллі і Остін мають тенденцію спочатку стверджувати, що запитувана зброя занадто складна, вимагає занадто довгої підготовки або може спровокувати Володимира Путіна, але врешті-решт після декількох тижнів непотрібних зволікань приходять до його схвалення.

Один високопоставлений представник в керівництві США зазначив журналістам, що Державний департамент і Пентагон рухаються з різною швидкістю, виходячи з різних точок зору.

"Держдеп шукає можливості, Міністерство оборони шукає загрози", - сказав високопоставлений представник адміністрації. "Люди в Міністерстві оборони сказали б, що їм потрібно подумати про плюси і мінуси кожного рішення щодо зброї, і що відповідальність лягає на них".

Захід зволікає з поставками зброї Україні

Раніше США виділили новий пакет допомоги Україні на $325 млн. Новий пакет військової допомоги США включає системи ППО Avenger, ракети aim-9m, додаткові боєприпаси для HIMARS і ряд іншого озброєння.

Нагадаємо, перші танки Abrams американського виробництва вже прибули в Україну раніше оголошеного терміну. Про це йдеться в повідомленні видання The New York Times з посиланням на офіційні особи США. За даними джерел, більше танків буде відправлено в найближчі місяці.

Зазначимо, під час чату на Главреді дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко заявив, що на даний момент країни Заходу не ставлять перед собою завдання домогтися ядерного роззброєння країни-агресора РФ. Як каже Огризко, західні союзники дають ЗСУ рівно стільки зброї, щоб і Україна здобула перемогу, і РФ не зазнала нищівної поразки.

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