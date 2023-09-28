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"Вибори у США": Україна опиниться під ударом дратівливих заяв опонентів Байдена

Юлія Куришко
28 вересня 2023, 13:50 оновлено 28 вересня, 14:05
За півтора року від американських аудиторів не було претензій щодо використання допомоги США, зазначив Кулеба.
'Вибори у США': Україна опиниться під ударом дратівливих заяв опонентів Байдена
Вибори США повпливають на Україну / колаж: Главред, фото: ОПУ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що на тлі виборчої кампанії в Сполучених Штатах Америки варто очікувати на більшу кількість дратівливих заяв щодо України.

Як відзначив міністр в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", в Республіканській й Демократичній партіях є люди, які виступають проти підтримки України. Втім, вони перебувають в меншості.

"Втім, зрозуміло, що чим далі розгортатиметься виборча кампанія, тим більше ми чутимемо заяви, які нас дратуватимуть. Тому що це вибори і ті, хто йдуть проти нинішньої влади, повинні критикувати нинішню владу. Такий закон", - пояснив Кулеба.

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Водночас міністр зауважив, що під час нещодавнього візиту до Штатів, він не відчув початку виборчої кампанії. За його словами, Україна розуміє, що опоненти адміністрації Джо Байдена атакуватимуть чинного лідера у питанні допомоги нашій країні, а ключовою темою буде "неефективність використання американських коштів та корупція в Україні".

Кулеба додав, що за півтора року від американських аудиторів не було претензій щодо використання допомоги США.

Нагадаємо, що США виділили новий пакет допомоги Україні на $325 млн. Новий пакет військової допомоги США включає системи ППО Avenger, ракети AIM-9M, додаткові боєприпаси для HIMARS та інше озброєння.

Дипломат розкрив подробиці, чому візит Зеленського до США не є таким успішним. Зеленський подає рішення про спільний випуск зброї як позитив, але це позитив у перспективі.

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війна в Україні новини США вибори у США
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