'Вибори у США': Україна опиниться під ударом дратівливих заяв опонентів Байдена

За півтора року від американських аудиторів не було претензій щодо використання допомоги США, зазначив Кулеба.

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Вибори США повпливають на Україну / колаж: Главред, фото: ОПУ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що на тлі виборчої кампанії в Сполучених Штатах Америки варто очікувати на більшу кількість дратівливих заяв щодо України.

Як відзначив міністр в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", в Республіканській й Демократичній партіях є люди, які виступають проти підтримки України. Втім, вони перебувають в меншості.

"Втім, зрозуміло, що чим далі розгортатиметься виборча кампанія, тим більше ми чутимемо заяви, які нас дратуватимуть. Тому що це вибори і ті, хто йдуть проти нинішньої влади, повинні критикувати нинішню владу. Такий закон", - пояснив Кулеба. відео дня

Водночас міністр зауважив, що під час нещодавнього візиту до Штатів, він не відчув початку виборчої кампанії. За його словами, Україна розуміє, що опоненти адміністрації Джо Байдена атакуватимуть чинного лідера у питанні допомоги нашій країні, а ключовою темою буде "неефективність використання американських коштів та корупція в Україні".

Кулеба додав, що за півтора року від американських аудиторів не було претензій щодо використання допомоги США.

Нагадаємо, що США виділили новий пакет допомоги Україні на $325 млн. Новий пакет військової допомоги США включає системи ППО Avenger, ракети AIM-9M, додаткові боєприпаси для HIMARS та інше озброєння.

Дипломат розкрив подробиці, чому візит Зеленського до США не є таким успішним. Зеленський подає рішення про спільний випуск зброї як позитив, але це позитив у перспективі.

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