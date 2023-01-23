Глава Пентагону жорстко поговорив з найближчим радником Шольца через танки для України - ЗМІ

Ллойд Остін і Вольфганг Шмідт не знайшли спільної точки зору в питанні постачання танків в Україну.

​ Ллойд Остін жорстко поговорив з радником Шольца через танки Leopard 2 / Фото ua.depositphotos.com

Міністр оборони США Ллойд Остін провів жорстку розмову з найближчим радником канцлера Німеччини Олафа Шольца Вольфгангом Шмідтом. Основною темою дискусії стало небажання німецького уряду постачати танки Leopard 2 в Україну.

Крім того, в Пентагоні обурилися, що уряд Німеччини публічно висуває умови для постачання танків Leopard в Україну, повідомляє німецьке видання Süddeutsche Zeitung.

За даними ЗМІ, в США обурені, що уряд Шольца не може чітко відповісти на питання, чи готова Німеччина поставити танки Leopard 2 Україні.

"Союзники Німеччини по НАТО відреагували ледь прихованим відкритим нерозумінням або гнівом на рішення канцлера Олафа Шольца поки не давати обіцянку надати Україні танки Leopard", – пише видання.

Під час засідання міністрів оборони на базі Рамштайн 20 січня глава оборонного відомства США Остін намагався отримати від Німеччини зобов'язання з постачання танків Leopard 2. При цьому йшлося не лише про передачу бронетехніки з арсеналу німецької армії, але також про надання Берліном дозволу на експорт танків німецького виробництва іншими країнами.

Відзначається, що Остін і Шмідт не знайшли спільної точки зору в питанні поставки танків в Україну. Водночас радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван під час розмови з радником німецького канцлера ФРН Йенсом Плетнером піддав різкій критиці дії Німеччини.

Танки Leopard для України

На зустрічі Раммштайн-8, яка відбулася 20 січня в Німеччині, так і не було ухвалено рішення про передачу Україні танків Leopard 2.

Новий глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що є аргументи як "за", так і "проти" запуску такої ініціативи. У Бундестазі в такій ситуації піддали критиці канцлера ФРН Олафа Шольца.

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем розкритикував Німеччину за неготовність вирішити питання з поставками Leopard 2 Україні. Він підкреслив, що "втомився від цього шоу" і закликав Берлін дати танки Києву, оскільки це в інтересах німецької держави.

Польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що Росія може піти на повторний наступ на Україну вже в лютому. Рішення по постачання Києву танків Leopard має ключове значення. Якщо Берлін не зважиться на схвалення поставок Leopard українській державі, Варшава передасть їх сама.

Найближчим часом Польща організовує навчання для українських військових на танках Leopard. Про це заявив глава Бюро міжнародної політики в канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда уточнив, що Варшава готова відправити Києву 14 важких німецьких танків Leopard. За його словами, польська держава вже передала понад 260 танків часів СРСР і очікує, що військова допомога Україні посилюватиметься.

Танк Leopard 2 - в чому його особливість Танк Leopard 2 - один з найвдаліших проектів в післявоєнній історії танкобудування. Його головна зброя - гладкоствольна гармата Rheinmetall RH-120. Вона використовується також в американських танках M1 Abrams, японських Type 90 і південнокорейських К1А1. На відміну від радянських танків у "Леопарда" ручна зарядка гармати. Снаряди танка зберігаються в спеціальній ніші у вежі, відокремленій від бойового відділення сталевими дверцятами. У разі детонації боєкомплекту вибухова хвиля виходить назовні через вишибні панелі та не завдає шкоди екіпажу. Вважається, що німецький танк здатний утримати 125 мм підкаліберний боєприпас радянських танків на відстані 1,5 км. Його гармата пробиває до 560 мм танкової броні на відстані в два кілометри. Для порівняння, російський Т-72Б3 має лобову броню на рівні 530 мм. Leopard 2 здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 км при русі бездоріжжям. Машина може розвивати швидкість до 68 км/год. Для повного розвороту на одному місці Leopard 2A4 потрібно всього 10 секунд.

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