Путіну дадуть шанс "зберегти обличчя": ЗМІ розкрили деталі мирної угоди з Україною

Якщо Путін відмовиться, Україні буде поставлено все необхідне озброєння для розгрому російських військ на всій території країни в межах грудня 1991 року.

Путін думає над "мирними пропозиціями" / Фото kremlin.ru

Президенту країни-агресорки Володимиру Путіну передали через неформальні канали від керівництва впливової країни-посередника "мирні пропозиції" щодо війни в Україні. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

Суть пропозицій зводиться до того, що Путіну пропонують вивести війська на кордони 23 лютого 2022 року.

Також на каналі розкрили інші умови "мирних пропозицій":

впродовж семи років триватиме перехідний період передачі Криму Україні;

ЛДНР на територіях станом на 23 лютого 2022 року залишаються під контролем Росії від семи до десяти років без формального визнання цих територій російськими з боку більшості країн, після чого статус цих територій має бути врегульований з Україною.

Йдеться у мирному плані й про демілітаризовану зону кордону з Україною з боку Росії та Республіки Білорусь, а також про передачу військових злочинців та виплату компенсацій Україні.

"Для "збереження обличчя" Путіну запропонували після виведення військ на кордони станом на вечір 23 лютого 2022 року відтермінування на один рік з реалізацією інших рішень. Передбачається, що президент Росії зможе оголосити це "перемогою", що дозволить йому або "наступнику" обратися президентом не пізніше березня 2024 року", - пише генерал СЗР.

Україні при цьому гарантовано вступ до НАТО влітку 2024 року.

Посередниками нібито готові виступати сім країн-гарантів.

"Ці пропозиції поки не надходили українській стороні, посередники чекають відповіді з боку Путіна. Президента Росії попередили, що в разі відмови Україні буде поставлено все необхідне озброєння для розгрому російських військ на всій території України в межах грудня 1991 року. Путін думає", - резюмували на каналі.

Нагадаємо, в Росії раптово заговорили про закінчення війни проти України. Правда, на переговори з президентом України не згодні. Таку заяву озвучив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на засіданні МЗС РФ 18 січня.

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін хоче провести швидку і результативну "спецоперацію" щодо сусідньої країни, де перемогу можна практично "гарантувати". Такою країною президент РФ вважає Грузію. Паралельно президент Росії збирається вирішувати "вірменське питання".

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