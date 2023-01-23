Путін злякався атаки: до диктатора РФ і його близьких приставили персональну ППО

Крім Москви і Ново-Огарьово, комплекс протиповітряної оборони поставили вже й біля валдайської резиденції диктатора.

До диктатора РФ Путіна і його близьких приставили персональну ППО/ сайт Кремля, agents.media

У РФ в місцях, пов’язаних з російським диктатором Володимиром Путіним, почали з’являтися комплекси протиповітряної оборони. Спочатку їх помітили у Москві – такі системи виставили просто на дахи будівель у російській столиці. Після цього такий комплекс поставили неподалік від резиденції Путіна в Ново-Огарьово, а тепер відповідну техніку помітили біля ще однієї резиденції диктатора – на Валдаї.

Висновок про те, що ППО призначена для захисту саме Путіна і його близьких, з’явився після того, як таку систему поставили біля валдайської резиденції диктатора. Справа у тому, що крім резиденції Путіна у тих місцях немає більше об’єктів, для охорони яких могли б виставляти ППО. Про це пише "Агентство".

Фото комплексу ППО на Валдаї у Новгородській області оприлюднив минулого тижня у соцмережах місцевий житель. Він зазначає, що таку систему поставили кілька тижнів тому. Ймовірно, на фото зображено комплекс "Панцир-С1" – такі ж були встановлені у Москві та у Підмосков'ї.

У виданні зазначають, що комплекси ППО з’явилися у Ящерові незадовго після того, як сталася атака дронів на військові аеродроми, розміщені глибоко всередині території РФ. При цьому місцеві жителі кажуть, що система перебуває у повній бойовій готовності – біля неї постійно чергують троє військових, а антена радіолокаційної системи обертається.

Ящерове – це село, яке є одним із двох найближчих до резиденції Путіна на Валдаї сіл. Воно розміщене трохи більше, ніж за шість кілометрів. Ця резиденція хоч і називається офіційною, але переважно виконує роль місця, де Путін відпочиває і зустрічається за закритими дверима з VIP-гостями. Зараз там можуть перебувати наближені до диктатора люди.

Поруч немає жодних стратегічних об’єктів – скупчень військової техніки та особового складу, великих підприємств тощо.

У Москві та біля резиденцій Путіна встановили ППО

Раніше повідомлялося, що у Москві поставили комплекси протиповітряної оброни на дахах будівель. Такі системи ППО окупанти за допомогою підйомного крана висадили, зокрема, на дах одного з бізнес-центрів та будівлі російського міноборони. Загалом відомо про встановлення мінімум п'яти таких систем у столиці РФ.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував розміщення систем ППО на дахах будинків в Москві. Зокрема, він нагадав про те, що Кремль тим самим порушує міжнародне право, в якому РФ часто звинувачує Україну.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що у Москві поставили комплекси ППО на дахах будівель тому, що влада країни-окупанта Росії взялася за підготовку свого населення до затяжної війни.

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