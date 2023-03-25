"Вони навіть не раби, вони - холопи": Сотник пояснив, чому росіяни не будуть скидати Путіна

Олександр Сотник переконаний, що росіяни будуть терпіти і не стануть скидати чинну владу.

У РФ не буде громадянської війни / Колаж фото УНІАН, соцмережі

У Росії розвиток сценарію з громадянською війною просто неможливо. Під час чату на Главреді головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник пояснив, чому росіяни не підуть проти диктатора Володимира Путіна.

Він переконаний, що росіяни - народ, який все життя буде терпіти.

"Народу там немає. Вони - холопи. Навіть раби піднімали повстання, а холопи – ніколи, вони будуть терпіти. Є ж така холоп'яча приказка "а ми міцнішаємо". Їх будуть вбивати, а вони будуть міцнішати. Їх вже вбивають, а вони міцнішають. Там маса якихось покидьків. Від них нічого не залежить, вони ні на що не впливають. А смерть прийде, помирати будуть", - сказав Сотник.

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Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) - письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав із засудженням російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Можливість розпаду Росії

Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов спрогнозував, що країна-агресорка Росія незабаром припинить своє існування в нинішніх межах. Він підкреслив, що найближчим часом відбудеться розвал РФ і на її території сформуються вільна Ічкерія, Татарстан та Дагестан.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зазначає, що світу потрібно готуватися до розпаду країни-агресорки Росії, який буде відбуватися незалежно від їхнього бажання. Захід поки не розуміє, чим має завершитися війна в Україні. Також у західних країнах не розуміють, що робити з Росією.

У той же час дипломат, керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначає, що у західних країнах ще немає повного розуміння того, як зробити країну-агресорку Росію безпечною для світу. Там розуміють, що потрібно зробити так, щоб РФ у майбутньому не загрожувала іншим державам, але ще не вирішили, як це зробити.

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