"Тримати цю недоімперію собі дорожче": Захід ще не вирішив, якою буде РФ після Путіна – дипломат

Не можна залишати Росію у тому вигляді, в якому вона існує зараз. Для всього світу буде безпечніше, якщо нинішня РФ трансформується у низку дрібніших держав.

Захід ще не вирішив, якою буде РФ після Путіна, каже дипломат/ Главред, сайт Кремля

У західних країнах ще немає повного розуміння того, як зробити країну-агресорку Росію безпечною для світу.

Там розуміють, що потрібно зробити так, щоб РФ у майбутньому не загрожувала іншим державам, але ще не вирішили, як це зробити. Таку думку висловив дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю Главреду.

"Питання в тому, що Захід ще не вирішив, якою буде (і чи взагалі буде) Росія після Путіна, якою вона має стати, що треба зробити, аби вона більше не була загрозою – чи то її треба демілітаризувати, чи то денуклеаризувати, чи то зробити нездатною на жодні серйозні агресивні кроки. А головне – чи потрібно дати можливість націям і народам, які живуть у Російській Федерації, право на самовизначення", – зазначає дипломат.

відео дня

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996), пише Вікіпедія.

За його словами, для багатьох на Заході РФ залишається певним монолітом, де живуть виключно "росіяни", а всі інші – це невідомо хто.

Україна повинна пояснювати західним партнерам, що не можна залишити Російську Федерацію у такому вигляді, як вона є зараз, адже потім всьому світу від цього може бути гірше.

"У цьому сенсі завданням української зовнішньої політики має бути спокійна, але послідовна та натхненна робота, щоб пояснити нашим західним партнерам, що тримати цю недоімперію в її нинішніх межах собі дорожче. Значно краще пройти через період трансформації цієї імперії, але отримати на її місці низку держав, які ніколи і нікому не зможуть загрожувати. Це буде в інтересах усього цивілізованого світу", – наголосив дипломат.

Можливість розпаду Росії

Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов спрогнозував, що країна-агресорка Росія незабаром припинить своє існування в нинішніх межах. Він підкреслив, що найближчим часом відбудеться розвал РФ і на її території сформуються вільна Ічкерія, Татарстан та Дагестан.

Відомий російський опозиційний політик Гаррі Каспаров раніше зазначав, що розгром ЗСУ путінської армії – шанс для Росії. А слідом за військовим неминуче і геополітична поразка, які разом створять передумови для революційних змін.

Нагадаємо, російський політолог Дмитро Орєшкін зазначав, що після поразки у війні не виключений розпад Росії на кілька нових утворень. При цьому російський політолог провів паралель між нинішньою Росією і нацистською Німеччиною часів Адольфа Гітлера.

Вас також може зацікавити: